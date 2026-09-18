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Стало известно, когда обновление ColorOS 17 выйдет для смартфонов Oppo, OnePlus и Realme

Смартфон OnePlus 11
Смартфон OnePlus 11 | Фото: Соцсети

Oppo представила оболочку ColorOS 17, созданную на базе Android 17. Она привносит важные системные улучшения, уделяя особое внимание новому дизайну Fluid Design и функциям с ИИ.

Компания планирует обновить до ColorOS 17 около 90 моделей устройств. Список весьма внушителен, и на то есть причина: как было подтверждено ранее, смартфоны OnePlus и Realme во всех регионах также получат это обновление, пишет gizmochina.com.

С 8 октября:

  • Oppo Find N6, Find N6 Satellite Edition
  • Oppo Find X9 Ultra, Find X9 Ultra Satellite Edition, Find X9s Pro, Find X9 Pro, Find X9 Pro Satellite Edition, Find X9
  • OnePlus 15, OnePlus 15T
  • Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition

С 16 октября:

  • Oppo Find N5, Find N5 Satellite Edition
  • Oppo Find X8 Ultra, Find X8 Ultra Satellite Edition, Find X8s+, Find X8s, Find X8 Pro, Find X8 Pro Satellite Edition, Find X8
  • Oppo Pad 5 Pro, Pad Mini, Pad Mini Soft Light Edition
  • OnePlus 13, OnePlus 13T
  • OnePlus Pad 3 Pro
  • Realme GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition
  • Realme GT8
  • Realme Neo8
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Realme Neo8
Смартфон Realme Neo8

С 20 октября:

  • Oppo Watch X3, Watch X3 Mini
  • OnePlus Ace 6, Ace 6 Ultra, Ace 6T, Ace 6T Genshin Impact Edition

С 22 октября:

  • Oppo Reno 16 Pro, Reno 16

С 30 октября:

  • Oppo Watch X2, Watch X2 Mini
Oppo Reno 16 Pro
Oppo Reno 16 Pro
Фото: notebookcheck.com

С 26 ноября:

  • Oppo Find N3, Find N3 Collector’s Edition, Find N3 Flip
  • Oppo Find X7 Ultra, Find X7 Ultra Satellite Edition, Find X7
  • Oppo Reno 15 Pro, Reno 15, Reno 15c
  • Oppo Reno 14 Pro, Reno 14
  • Oppo K15 Pro+, K15 Pro, K15
  • Oppo Pad 6, Pad 6 Soft Light Edition
  • Oppo Pad 5, Pad 5 Soft Light Edition
  • Oppo Pad 4
  • Oppo Watch S
  • OnePlus 12
  • OnePlus Ace 5 Pro, Ace 5, Ace 5 Ultra, Ace 5 Racing Edition
  • OnePlus Turbo 6V, Turbo 6
  • OnePlus Pad 2 Pro, OnePlus Pad 2
  • Realme Neo7, Neo7 Bad Neo7 Turbo, Neo7 SE (включая версии Limited Edition)
  • Realme 15 Pro, Realme 15, Realme 15T

С 26 декабря:

  • OnePlus 11, OnePlus 11 Jupiter Rock Edition
  • OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 Genshin Impact Edition, Ace 3V
  • OnePlus Turbo 6X Pro, Turbo 6X
  • OnePlus Pad Pro, OnePlus Pad
  • Realme GT 6, GT Neo6, GT Neo6 SE
  • Realme Neo7x
  • Realme 14 Pro+, Realme 14 Pro, Realme 14
  • Realme V70, Realme V70s
Смартфон Realme
Смартфон Realme
Фото: androidpolice.com

Хотя этот график касается только Китая, глобальное развертывание ColorOS 17, вероятно, пройдет в аналогичном порядке. Что касается сроков, то глобальные версии обычно получают обновление на несколько недель позже китайских. Ожидается, что Oppo вскоре — вероятно, до конца этого месяца — объявит план глобального развертывания.

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