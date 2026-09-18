Стало відомо, коли з"явиться оновлення ColorOS 17 для смартфонів Oppo, OnePlus та Realme
Oppo представила оболонку ColorOS 17, створену на базі Android 17. Вона пропонує важливі системні вдосконалення, приділяючи особливу увагу новому дизайну Fluid Design та функціям на основі штучного інтелекту.
Компанія планує оновити до ColorOS 17 близько 90 моделей пристроїв. Список досить значний, і на це є причина: як було підтверджено раніше, смартфони OnePlus і Realme у всіх регіонах також отримають це оновлення, пише gizmochina.com.
З 8 жовтня:
- Oppo Find N6, Find N6 Satellite Edition
- Oppo Find X9 Ultra, Find X9 Ultra Satellite Edition, Find X9s Pro, Find X9 Pro, Find X9 Pro Satellite Edition, Find X9
- OnePlus 15, OnePlus 15T
- Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition
З 16 жовтня:
- Oppo Find N5, Find N5 Satellite Edition
- Oppo Find X8 Ultra, Find X8 Ultra Satellite Edition, Find X8s+, Find X8s, Find X8 Pro, Find X8 Pro Satellite Edition, Find X8
- Oppo Pad 5 Pro, Pad Mini, Pad Mini Soft Light Edition
- OnePlus 13, OnePlus 13T
- OnePlus Pad 3 Pro
- Realme GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition
- Realme GT8
- Realme Neo8
З 20 жовтня:
- Oppo Watch X3, Watch X3 Mini
- OnePlus Ace 6, Ace 6 Ultra, Ace 6T, Ace 6T Genshin Impact Edition
З 22 жовтня:
- Oppo Reno 16 Pro, Reno 16
З 30 жовтня:
- Oppo Watch X2, Watch X2 Mini
З 26 листопада:
- Oppo Find N3, Find N3 Collector’s Edition, Find N3 Flip
- Oppo Find X7 Ultra, Find X7 Ultra Satellite Edition, Find X7
- Oppo Reno 15 Pro, Reno 15, Reno 15c
- Oppo Reno 14 Pro, Reno 14
- Oppo K15 Pro+, K15 Pro, K15
- Oppo Pad 6, Pad 6 Soft Light Edition
- Oppo Pad 5, Pad 5 Soft Light Edition
- Oppo Pad 4
- Oppo Watch S
- OnePlus 12
- OnePlus Ace 5 Pro, Ace 5, Ace 5 Ultra, Ace 5 Racing Edition
- OnePlus Turbo 6V, Turbo 6
- OnePlus Pad 2 Pro, OnePlus Pad 2
- Realme Neo7, Neo7 Bad, Neo7 Turbo, Neo7 SE (включно з версіями Limited Edition)
- Realme 15 Pro, Realme 15, Realme 15T
З 26 грудня:
- OnePlus 11, OnePlus 11 Jupiter Rock Edition
- OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 Genshin Impact Edition, Ace 3V
- OnePlus Turbo 6X Pro, Turbo 6X
- OnePlus Pad Pro, OnePlus Pad
- Realme GT 6, GT Neo6, GT Neo6 SE
- Realme Neo7x
- Realme 14 Pro+, Realme 14 Pro, Realme 14
- Realme V70, Realme V70s
Хоча цей графік стосується лише Китаю, глобальне розгортання ColorOS 17, ймовірно, відбуватиметься за аналогічним порядком. Що стосується термінів, то глобальні версії зазвичай отримують оновлення на кілька тижнів пізніше за китайські. Очікується, що Oppo незабаром — ймовірно, до кінця цього місяця — оголосить план глобального розгортання.
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