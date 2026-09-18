Как ограничить частоту процессора смартфона до 70%, чтобы спасти его батарею (фото)

Главная причина снизить скорость процессора или ограничить его максимальную частоту — это желание продлить жизнь аккумулятора.

Эксперт издания androidpolice.com решился на эксперимент, ограничив максимальную частоту процессора до 70% на целую неделю. Результаты оказались вполне предсказуемыми, пишет он.

Как работает чип смартфона

На чипсете находится полноценный "цифровой мозг" — система на кристалле (SoC), выполняющая все функции телефона, по сути являясь его материнской платой. Одним из важнейших компонентов является центральный процессор (CPU). Он обрабатывает все команды и инструкции, поступающие на смартфон, и координирует работу аппаратного обеспечения. Даже бюджетному смартфону нужен достаточно мощный процессор для нормальной повседневной работы, однако здесь часто приходится идти на компромисс, жертвуя временем автономной работы.

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По сути, вы не заставляете телефон работать на пределе вычислительных возможностей, что (в теории) экономит заряд батареи, хотя на практике все несколько сложнее. Кроме того, устройство меньше нагревается, так как работает на пониженной частоте. Чем меньше тепла выделяется, тем лучше сохраняются внутренние компоненты. А перегрев губителен для аккумулятора.

Однако проблема заключается в пиковой производительности: некоторым ресурсоемким приложениям — например, Google Maps, Adobe Lightroom и другим — требуется больше мощности. Все зависит от того, как именно вы пользуетесь смартфоном: некоторые пользователи могут вообще не заметить разницы в работе приложений.

Процессор смартфона Фото: qualcomm

Как ограничение влияет на работу смартфона

Эксперт ограничил максимальную частоту процессора и проверил, повлияет ли это на работу устройства. Для этого он включил режим энергосбережения на Samsung Galaxy S25+ (оболочка One UI 8.5) и протестировал работу в следующих сценариях:

просмотр сериалов в приложении Netflix

прослушивание музыки в Spotify

запуск игры Wuthering Waves

повседневное использование таких приложений, как Microsoft Teams, Character.AI и браузер Samsung.

Основываясь на предыдущем опыте, тестировщик предположил, что снижение частоты процессора негативно скажется на первых трех пунктах, тогда как работа остальных приложений не пострадала. Кроме того, для чистоты эксперимента он всегда заряжал устройство до уровня 70–80%, чтобы никакие дополнительные функции энергосбережения не влияли на результаты использования.

Тестирование в игре Wuthering Waves было менее масштабным, так как она сильнее всего разряжает аккумулятор; следом по энергозатратности шел просмотр Netflix в формате Full HD (1080p).

При использовании Spotify он отключил привычные настройки экономии трафика, чтобы они не влияли на качество потокового воспроизведения.

В случае с Wuthering Waves он отказался от оптимизации: например, не использовал функцию Game Booster через Game Launcher на своем смартфоне Samsung Galaxy.

Тем не менее, на всякий случай специалист изменил разрешения в настройках приложения: перешел в раздел "Приложения" — Game Booster — "Изменение системных настроек". Там он отключил соответствующее разрешение.

Что касается остальных упомянутых приложений, ему не пришлось беспокоиться о внутренних настройках, влияющих на работу процессора, поэтому во время теста он оставил их без изменений.

Приложения на смартфоне Фото: androidauthority.com

Какие приложения будут "тормозить"

"При запуске Netflix я заметил небольшие "тормоза". Однако после первого запуска и последующих открытий приложения в другие дни задержка стала менее заметной — или, по крайней мере, перестала казаться серьезной проблемой", — пишет автор.

Проблемы возникали при попытке потокового воспроизведения в Full HD. Именно тогда тестировщик заметил, что снижение производительности процессора приводит к рывкам и задержкам. Это происходит из-за нехватки ресурсов для достаточно быстрой обработки (декодирования) потоков высокого разрешения. Результат зависит от того, как устройство управляет ресурсами: использует ли оно агрессивное кэширование и обновляются ли приложения в фоновом режиме — ведь все эти процессы конкурируют за ресурсы процессора.

Иногда Netflix может снизить разрешение видео, если обнаружит, что устройство с трудом справляется с высоким качеством картинки. Именно это происходило у тестировщика в течение всей недели. Он пытался изменить настройки, чтобы управлять воспроизведением, но ничего не помогло — за исключением настроек, регулирующих воспроизведение видео при использовании мобильного интернета.

Далее на очереди было самое суровое испытание — Wuthering Waves. Эта игра весьма требовательна к ресурсам мобильного устройства. Любой процесс, требующий загрузки или отрисовки большого количества 3D-объектов, создает колоссальную нагрузку на процессор и графический чип устройства.

Смартфон "тормозил" в новых игровых локациях и перегревался, поэтому автору приходилось играть с контроллером, а не через сенсорный экран. В данном конкретном случае ограничение частоты процессора пошло во вред.

"Я не стал продолжать тесты, так как игра превратилась в сплошное "слайд-шоу" с рывками, к тому же я тестировал ее в первой локации, где графика не столь требовательна", — пояснил специалист.

Виджеты на экране смартфона Фото: androidpolice.com

С какими приложения не будет проблем

Со Spotify проблем было меньше, так как этому приложению не нужно ничего декодировать. Эксперт мог спокойно слушать музыку, и это не доставляло особых неудобств. Наблюдались лишь кратковременные всплески нагрузки на процессор, из-за чего приложение работало немного медленнее.

Больше всего это ощущалось при выходе экрана из спящего режима и при работе с большими плейлистами (особенно при потоковом воспроизведении из списка "Понравившиеся", а не из импортированных библиотек). Впрочем, задержка составляла всего несколько секунд. К тому же он не пользовался такими функциями, как плавный переход между треками (Crossfade) и эквалайзер, которые могут повышать нагрузку на процессор.

Ограничение частоты процессора никак не повлияло на работу трех других протестированных приложений, и снижения производительности не наблюдалось. Просмотр веб-страниц в браузере Samsung — задача очень легкая, а Microsoft Teams использовали только для обмена сообщениями. Основная обработка данных в Character.AI происходила на удаленном сервере, однако приложение могло незаметно потреблять значительный объем оперативной памяти.

Выводы

Если использовать смартфон только для повседневных задач, не играть в игры и не смотреть стриминговые видео, то постоянное снижение частоты процессора ради увеличения времени автономной работы — вполне разумное решение. В противном случае, если использовать телефон в смешанном режиме, то стоит понижать частоту лишь ситуативно, а не постоянно: возникающие неудобства весьма ощутимы, да и реальной экономии заряда батареи тестировщик не заметил.

Ранее писали, что iPhone Duo решил проблему, с которой Samsung не могла справиться 8 лет. Пожалуй, самое значительное изменение, которое Apple внесла в ПО складных устройств, — это перенос иконок приложений и кнопок управления с нижней части экрана в боковую.