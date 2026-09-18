Як обмежити частоту процесора смартфона до 70%, щоб врятувати його акумулятор (фото)

Головна причина, через яку варто знизити швидкість роботи процесора або обмежити його максимальну частоту, — це бажання продовжити термін служби акумулятора.

Експерт видання androidpolice.com наважився провести експеримент, обмеживши максимальну частоту процесора до 70 % на цілий тиждень. Результати виявилися цілком передбачуваними, пише він.

Як працює чіп смартфона

На чипсеті розташований повноцінний "цифровий мозок" — система на кристалі (SoC), яка виконує всі функції телефону і, по суті, є його материнською платою. Одним із найважливіших компонентів є центральний процесор (CPU). Він обробляє всі команди та інструкції, що надходять на смартфон, і координує роботу апаратного забезпечення. Навіть бюджетному смартфону потрібен досить потужний процесор для нормальної повсякденної роботи, однак тут часто доводиться йти на компроміс, жертвуючи часом автономної роботи.

Видео дня

По суті, ви не змушуєте телефон працювати на межі обчислювальних можливостей, що (теоретично) економить заряд акумулятора, хоча на практиці все дещо складніше. Крім того, пристрій менше нагрівається, оскільки працює на зниженій частоті. Чим менше тепла виділяється, тим краще зберігаються внутрішні компоненти. А перегрів є згубним для акумулятора.

Однак проблема полягає в піковій продуктивності: деяким ресурсоємним додаткам — наприклад, Google Maps, Adobe Lightroom та іншим — потрібна більша потужність. Усе залежить від того, як саме ви користуєтеся смартфоном: деякі користувачі можуть взагалі не помітити різниці в роботі додатків.

Процесор смартфона Фото: qualcomm

Як обмеження впливає на роботу смартфона

Експерт обмежив максимальну частоту процесора та перевірив, чи вплине це на роботу пристрою. Для цього він увімкнув режим енергозбереження на Samsung Galaxy S25+ (інтерфейс One UI 8.5) і протестував роботу в таких сценаріях:

перегляд серіалів у додатку Netflix

прослуховування музики в Spotify

запуск гри Wuthering Waves

щоденне використання таких додатків, як Microsoft Teams, Character.AI та браузер Samsung.

Спираючись на попередній досвід, тестувальник припустив, що зниження тактової частоти процесора негативно позначиться на перших трьох пунктах, тоді як робота решти додатків не постраждала. Крім того, для об’єктивності експерименту він завжди заряджав пристрій до рівня 70–80%, щоб жодні додаткові функції енергозбереження не впливали на результати використання.

Тестування в грі Wuthering Waves було менш масштабним, оскільки вона найбільше розряджає акумулятор; наступним за енергоємністю був перегляд Netflix у форматі Full HD (1080p).

Під час користування Spotify він вимкнув звичні налаштування економії трафіку, щоб вони не впливали на якість потокового відтворення.

У випадку з Wuthering Waves він відмовився від оптимізації: наприклад, не скористався функцією Game Booster через Game Launcher на своєму смартфоні Samsung Galaxy.

Проте, про всяк випадок, фахівець змінив дозволи в налаштуваннях додатка: перейшов у розділ "Додатки" — Game Booster — "Зміна системних налаштувань". Там він вимкнув відповідний дозвіл.

Що стосується решти згаданих додатків, йому не довелося турбуватися про внутрішні налаштування, які впливають на роботу процесора, тому під час тесту він залишив їх без змін.

Додатки на смартфоні Фото: androidauthority.com

Які програми будуть "гальмувати"

"Під час запуску Netflix я помітив невеликі "затримки". Однак після першого запуску та наступних відкриттів додатка в інші дні затримка стала менш помітною — або, принаймні, перестала здаватися серйозною проблемою", — пише автор.

Проблеми виникали під час спроби потокового відтворення у форматі Full HD. Саме тоді тестувальник помітив, що зниження продуктивності процесора призводить до ривків і затримок. Це відбувається через брак ресурсів для достатньо швидкої обробки (декодування) потоків високої роздільної здатності. Результат залежить від того, як пристрій керує ресурсами: чи використовує він агресивне кешування та чи оновлюються додатки у фоновому режимі — адже всі ці процеси конкурують за ресурси процесора.

Іноді Netflix може знизити роздільну здатність відео, якщо виявить, що пристрій ледве справляється з високою якістю зображення. Саме це відбувалося у тестувальника протягом усього тижня. Він намагався змінити налаштування, щоб керувати відтворенням, але нічого не допомогло — за винятком налаштувань, що регулюють відтворення відео під час використання мобільного інтернету.

Далі на черзі було найсуворіше випробування — Wuthering Waves. Ця гра досить вимоглива до ресурсів мобільного пристрою. Будь-який процес, що вимагає завантаження або відтворення великої кількості 3D-об’єктів, створює колосальне навантаження на процесор і графічний чип пристрою.

Смартфон "гальмував" у нових ігрових локаціях і перегрівався, тому автору доводилося грати за допомогою контролера, а не через сенсорний екран. У цьому конкретному випадку обмеження тактової частоти процесора зіграло негативну роль.

"Я не став продовжувати тестування, оскільки гра перетворилася на суцільне "слайд-шоу" з перебоями, до того ж я тестував її в першій локації, де графіка не така вимоглива", — пояснив фахівець.

Віджети на екрані смартфона Фото: androidpolice.com

З якими додатками не виникне проблем

З Spotify проблем було менше, оскільки цьому додатку не потрібно нічого декодувати. Експерт міг спокійно слухати музику, і це не спричиняло особливих незручностей. Спостерігалися лише короткочасні сплески навантаження на процесор, через що додаток працював трохи повільніше.

Найбільше це відчувалося під час виходу екрана зі сплячого режиму та під час роботи з великими плейлистами (особливо під час потокового відтворення зі списку "Улюблені", а не з імпортованих бібліотек). Втім, затримка становила всього кілька секунд. До того ж він не користувався такими функціями, як плавний перехід між треками (Crossfade) та еквалайзер, які можуть збільшувати навантаження на процесор.

Обмеження тактової частоти процесора жодним чином не вплинуло на роботу трьох інших протестованих додатків, і зниження продуктивності не спостерігалося. Перегляд веб-сторінок у браузері Samsung — завдання дуже легке, а Microsoft Teams використовували лише для обміну повідомленнями. Основна обробка даних у Character.AI відбувалася на віддаленому сервері, проте додаток міг непомітно споживати значний обсяг оперативної пам’яті.

Висновки

Якщо використовувати смартфон лише для повсякденних завдань, не грати в ігри та не переглядати стрімінгові відео, то постійне зниження тактової частоти процесора задля збільшення часу автономної роботи — цілком розумне рішення. У протилежному випадку, якщо використовувати телефон у змішаному режимі, то варто знижувати частоту лише ситуативно, а не постійно: незручності, що виникають, досить відчутні, та й реальної економії заряду акумулятора тестувальник не помітив.

Раніше повідомлялося, що iPhone Duo вирішив проблему, з якою Samsung не могла впоратися протягом 8 років. Мабуть, найзначніша зміна, яку Apple внесла в програмне забезпечення складаних пристроїв, — це переміщення іконок додатків та кнопок керування з нижньої частини екрана в бічну.