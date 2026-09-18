iPhone Duo вирішив проблему, з якою Samsung не могла впоратися 8 років: про що мова (фото)

Мабуть, найістотніша зміна, яку Apple внесла в програмне забезпечення складаних пристроїв, — це переміщення іконок додатків та кнопок керування з нижньої частини екрана в бічну.

Компанія Apple знайшла спосіб зробити складаний смартфон справді зручним і доцільним. Це їй вдалося краще, ніж Samsung за 8 років випуску серії Galaxy Z Fold, Google — за 4 роки з Pixel Fold, а також компаніям Honor, Oppo, Vivo та іншим, пише оглядачка мобільної техніки androidpolice.com Ріта Ель Хурі.

Налаштування головного екрану на складаних пристроях Android протягом багатьох років було і залишається процесом, позбавленим одноманітності. Ви ідеально розміщуєте іконки та віджети, але варто лише розкласти пристрій, як це ідеальне розташування втрачає будь-який сенс. Іконки та віджети не заповнюють внутрішній дисплей повністю, залишаючи порожні зони, але що ще гірше — елементи, які раніше були легко доступні для правої руки, виявляються далеко ліворуч. Це збиває з пантелику і, чесно кажучи, зручно хіба що лівшам.

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Samsung та деякі інші виробники дають змогу створювати окремі головні екрани для внутрішнього та зовнішнього дисплеїв. Це частково вирішує проблему, але вимагає стежити за тим, щоб оновлювати обидва екрани під час додавання нового віджета чи додатка. Рішення Apple є більш елегантним, забезпечує кращу спадкоємність і більше орієнтоване на правшів. У розгорнутому стані основний головний екран залишається праворуч, а те, що з’являється ліворуч, слугує додатковим простором.

Мабуть, найзначніша зміна, яку Apple внесла в програмне забезпечення складаних пристроїв, — це переміщення іконок додатків та кнопок керування з нижньої частини екрана в бічну. З огляду на те, наскільки "коротким" (за висотою) є iPhone Duo, таке рішення виглядає логічним: воно дозволяє ефективніше використовувати нестандартне широке співвідношення сторін дисплея.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Водночас складні Android-смартфони зберігають звичне розташування елементів інтерфейсу, як у звичайних моделях. Панель додатків (док) розташована внизу, меню — вгорі; вліво зміщуються лише вкладки всередині додатків (наприклад, у Google Photos), якщо програма оптимізована для планшетів. "Ця схема працює добре, і я навіть не замислювалася про зміни, поки не побачила, як Apple перенесла док та елементи керування всередину додатків на бічну сторону. Можна сперечатися про те, де краще розміщувати кнопки керування, але бічне розташування дока — об’єктивно вдаліше рішення. Хотілося б бачити таку можливість і в Android", — зазначає автор.

Виробники складаних Android-смартфонів роками намагалися популяризувати режим "намету" (tent mode), але це рішення не мало особливого сенсу. Завжди краще використовувати режим ноутбука: телефон стійко стоїть на плоскій поверхні, а на горизонтальній частині екрана доступні елементи керування відтворенням. Режим "будиночка" був менш стійким і не давав жодних переваг порівняно з альтернативою. Тож навіщо його використовувати?

"Мені подобається, як Apple вирішила це завдання. Компанія перетворила цей режим на повноцінну функцію, налаштувавши автоматичний перехід у режим очікування (Standby Mode). Це просте налаштування; гадаю, Samsung і Google достатньо додати перемикач, щоб зробити такий режим стандартним", — пише Рита.

Тут не потрібна складна модифікація інтерфейсу. Коли телефон фіксує, що він встановлений у режимі "будиночка", активується енергозберігаючий режим із відображенням годинника, віджета музики, елементів керування "розумним будинком" та інших базових функцій.

Смартфон iPhone Duo Фото: Apple

Важливою складовою користувацького досвіду зі складними пристроями є використання жестів для прискорення дій замість точних натискань на екран. Дисплей великий, тримати його не завжди зручно, тому будь-яка можливість обійтися без прицільного натискання на конкретну точку, зробивши лише приблизний свайп, — це безсумнівний плюс.

Деякі жести iPhone Duo здалися експерту цікавими — хотілося б бачити їх і на складаних Android-смартфонах. Наприклад, можливість швидко зберегти кілька запущених поруч додатків як єдиний комплект. В Android, звісно, теж є подібна можливість, але для її використання потрібно натиснути на панель інструментів додатка у верхній частині екрана, а не просто виконати жест.

Ще один приклад — жест, що дозволяє змістити повноекранний додаток убік: для цього потрібно провести пальцем від нижнього краю екрана вбік. Наразі — принаймні на смартфонах Pixel — аналога цього жесту немає.

І нарешті, існує жест, який переводить відео в режимі "картинка в картинці" з плаваючого стану в закріплене положення у верхній частині екрана, одночасно змінюючи розмір основного додатка (що знаходився під ним) так, щоб він займав решту вільного простору. Це виглядає дуже вишукано і, безперечно, набагато зручніше, ніж вручну змінювати розмір вікон додатків.

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