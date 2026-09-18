iPhone Duo решил проблему, с которой Samsung не могла справиться 8 лет: о чем речь (фото)

Пожалуй, самое значительное изменение, которое Apple внесла в ПО складных устройств, — это перенос иконок приложений и кнопок управления с нижней части экрана в боковую.

Компания Apple нашла способ сделать складной смартфон по-настоящему удобным и осмысленным. Это удалось ей лучше, чем Samsung за 8 лет выпуска серии Galaxy Z Fold, Google — за 4 года с Pixel Fold, а также компаниям Honor, Oppo, Vivo и другим, пишет обозреватель мобильной техники androidpolice.com Рита Эль Хури.

Настройка главного экрана на складных устройствах Android долгие годы была и остается процессом, лишенным единообразия. Вы идеально расставляете иконки и виджеты, но стоит развернуть устройство, как эта идеальная компоновка теряет всякий смысл. Иконки и виджеты не заполняют внутренний дисплей полностью, оставляя пустые зоны, но что еще хуже — элементы, которые раньше были легко доступны правой руке, оказываются далеко слева. Это сбивает с толку и, честно говоря, удобно разве что левшам.

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Samsung и некоторые другие производители позволяют создавать отдельные главные экраны для внутреннего и внешнего дисплеев. Это отчасти решает проблему, но требует следить за тем, чтобы обновлять оба экрана при добавлении нового виджета или приложения. Решение Apple более элегантно, обеспечивает лучшую преемственность и больше ориентировано на правшей. В развернутом состоянии основной главный экран остается справа, а то, что появляется слева, служит дополнительным пространством.

Пожалуй, самое значительное изменение, которое Apple внесла в ПО складных устройств, — это перенос иконок приложений и кнопок управления с нижней части экрана в боковую. Учитывая, насколько "коротким" (по высоте) является iPhone Duo, такое решение выглядит логичным: оно позволяет эффективнее использовать нестандартное широкое соотношение сторон дисплея.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

В то же время складные Android-смартфоны сохраняют привычное расположение элементов интерфейса, как у обычных моделей. Панель приложений (док) находится внизу, меню — вверху; смещаются влево лишь вкладки внутри приложений (например, в Google Photos), если программа оптимизирована для планшетов. "Эта схема работает хорошо, и я даже не задумывалась о переменах, пока не увидела, как Apple перенесла док и элементы управления внутрь приложений на боковую сторону. Можно спорить о том, где лучше размещать кнопки управления, но боковое расположение дока — объективно более удачное решение. Хотелось бы видеть такую ​​возможность и в Android", — замечает автор.

Производители складных Android-смартфонов годами пытались продвигать режим "домика" (tent mode), но это решение не имело особого смысла. Всегда лучше использовать режим ноутбука: телефон устойчиво стоит на плоской поверхности, а на горизонтальной части экрана доступны элементы управления воспроизведением. Режим "домика" был менее устойчивым и не давал никаких преимуществ по сравнению с альтернативой. Так зачем его использовать?

"Мне нравится, как эту задачу решила Apple. Компания превратила данный режим в полноценную функцию, настроив автоматический переход в режим ожидания (Standby Mode). Это простая настройка; полагаю, Samsung и Google достаточно добавить переключатель, чтобы сделать такой режим стандартным", — пишет Рита.

Здесь не требуется сложная переработка интерфейса. Когда телефон фиксирует, что установлен в режиме "домика", активируется энергосберегающий режим с отображением часов, виджета музыки, элементов управления умным домом и других базовых функций.

Смартфон iPhone Duo Фото: Apple

Важная часть опыта использования складных устройств — применение жестов для ускорения действий вместо точных нажатий на экран. Дисплей большой, держать его не всегда удобно, поэтому любая возможность обойтись без прицельного попадания в конкретную точку, сделав лишь примерный свайп, — это несомненный плюс.

Некоторые жесты iPhone Duo показались эксперту интересными — хотелось бы видеть их и на складных Android-смартфонах. Например, возможность быстро сохранить пару запущенных рядом приложений как единый комплект. В Android, разумеется, тоже есть подобная возможность, но для ее использования нужно нажать на панель инструментов приложения в верхней части экрана, а не просто выполнить жест.

Еще один пример — жест, позволяющий сместить полноэкранное приложение в сторону: для этого нужно провести пальцем от нижнего края экрана вбок. На данный момент — по крайней мере, на смартфонах Pixel — аналога у этого жеста нет.

И наконец, существует жест, который переводит видео в режиме "картинка в картинке" из плавающего состояния в закрепленное положение в верхней части экрана, одновременно изменяя размер основного приложения (находившегося под ним) так, чтобы оно занимало оставшееся свободное пространство. Это выглядит очень изящно и, безусловно, гораздо удобнее, чем вручную менять размер окон приложений.

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