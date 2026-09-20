Siri AI на iPhone проверили в пяти тестах: в чем помощник Apple обошел ChatGPT (фото)

Обновленный голосовой ассистент Siri AI в iOS 27 получил генеративные функции и возможность управлять приложениями на iPhone. Эксперты протестировали систему в пяти типичных сценариях, сравнив ее с голосовым режимом ChatGPT.

Помощник Apple превзошел стороннюю нейросеть при выполнении практических задач внутри смартфона, но уступил в естественности живого диалога, пишет TechRadar.

Тест 1. Разговорная речь и объяснение тем

Журналист попросил ассистентов объяснить опасность телефонного мошенничества с клонированием голоса и назвать методы защиты. Siri AI вывела на экран большой блок текста и зачитала его монотонным голосом. Ответ содержал точные факты, но прозвучал сухо. В свою очередь ChatGPT Voice вел диалог естественно, избегал лишних деталей и сразу выделил главное. Эксперт оценил Siri на 3 балла из 5.

Siri AI: разговорная речь и объяснение тем Фото: Apple

Тест 2. Поиск личной информации в почте

Во втором задании помощникам поручили найти электронные билеты на концерт в ящике Gmail и подсказать, что взять с собой. Siri AI через приложение "Почта" успешно нашла нужные билеты после подсказки названия концертного зала. Однако на вопрос о вещах ассистент Apple посоветовал взять только сам билет. ChatGPT Voice не имеет прямого голосового доступа к личной переписке, но дал полезные бытовые советы: надеть удобную обувь, взять документы, беруши и сохранить резервный скриншот билета. Оценка Siri — 3 из 5.

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Siri AI: поиск личной информации в почте Фото: Apple

Тест 3. Распознавание происходящего на экране

Siri AI умеет анализировать открытые на дисплее документы, графики, страницы магазинов и видеосервисы. Ассистент безошибочно определил сумму и крайний срок оплаты в счете, заметил отсутствие товара на складе в карточке интернет-магазина и кратко пересказал описание аниме в приложении Crunchyroll. Также помощник быстро распознает физические предметы через камеру. Siri справилась с тестом на максимальные 5 баллов из 5.

Siri AI: распознавание происходящего на экране Фото: Apple

Тест 4. Планирование и смена условий

Автор запросил составить план короткой домашней тренировки на 30 минут без похода в спортзал, а затем сократил время до 15 минут. Siri AI моментально вывела наглядный список интервальных упражнений и предложила запустить таймер, оперативно адаптировав программу под новые рамки. Голосовой режим ChatGPT сразу начал диктовать упражнения без предварительного текста, что оказалось менее удобным. Оценка Siri — 4 из 5.

Siri AI: планирование и смена условий Фото: Apple

Тест 5. Выполнение команд внутри iOS

Финальным испытанием стала комплексная команда: найти билеты на следующий концерт, внести событие в календарь и поставить напоминание за день до мероприятия. Siri AI нашла билеты на группу The HU, корректно определила дату (1 октября 2026 года), создала запись в календаре и выставила напоминание на вечер накануне. ChatGPT Voice не имеет прав для работы со стандартными программами iOS и не смог завершить задачу. Siri получила 5 баллов из 5.

Siri AI: выполнение команд внутри iOS Фото: Apple

Итог тестирования

Siri AI уступает ChatGPT Voice по живости интонаций и глубине рассуждений в свободных беседах. При этом доступ к содержимому экрана, почте, календарю и приложениям делает ассистента Apple более удобным инструментом для решения практических задач на iPhone.

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