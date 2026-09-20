Siri AI на iPhone перевірили у п"яти тестах: у чому помічник Apple випередив ChatGPT (фото)

Оновлений голосовий асистент Siri AI в iOS 27 отримав генеративні функції та можливість керувати додатками на iPhone. Експерти протестували систему в п’яти типових сценаріях, порівнявши її з голосовим режимом ChatGPT.

Помічник Apple перевершив сторонню нейромережу у виконанні практичних завдань усередині смартфона, але поступився їй у природності живого діалогу, пише TechRadar.

Тест 1. Розмовна мова та пояснення тем

Журналіст попросив асистентів пояснити небезпеку телефонного шахрайства з клонуванням голосу та назвати методи захисту. Siri AI вивела на екран великий блок тексту й зачитала його монотонним голосом. Відповідь містила точні факти, але прозвучала сухо. У свою чергу ChatGPT Voice вів діалог природно, уникав зайвих деталей і відразу виділив головне. Експерт оцінив Siri на 3 бали з 5.

Siri AI: розмовна мова та пояснення тем Фото: Apple

Тест 2. Пошук особистої інформації в електронній пошті

У другому завданні помічникам доручили знайти електронні квитки на концерт у поштовій скриньці Gmail та підказати, що взяти з собою. Siri AI через додаток "Пошта" успішно знайшла потрібні квитки після підказки щодо назви концертного залу. Однак на запитання про речі асистент Apple порадив взяти лише сам квиток. ChatGPT Voice не має прямого голосового доступу до особистого листування, але дав корисні повсякденні поради: взути зручне взуття, взяти документи, беруші та зберегти резервний скріншот квитка. Оцінка Siri — 3 з 5.

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Siri AI: пошук особистої інформації в електронній пошті Фото: Apple

Тест 3. Розпізнавання того, що відбувається на екрані

Siri AI вміє аналізувати документи, графіки, сторінки інтернет-магазинів та відеосервіси, що відкриті на дисплеї. Асистент безпомилково визначив суму та кінцевий термін оплати в рахунку, помітив відсутність товару на складі в картці інтернет-магазину та коротко переказав опис аніме в додатку Crunchyroll. Також помічник швидко розпізнає фізичні предмети через камеру. Siri впоралася з тестом, набравши максимальні 5 балів із 5.

Siri AI: розпізнавання того, що відбувається на екрані Фото: Apple

Тест 4. Планування та зміна умов

Автор попросив скласти план короткого домашнього тренування на 30 хвилин без відвідування спортзалу, а потім скоротив час до 15 хвилин. Siri AI миттєво вивела наочний список інтервальних вправ і запропонувала запустити таймер, оперативно адаптувавши програму до нових рамок. Голосовий режим ChatGPT одразу почав диктувати вправи без попереднього тексту, що виявилося менш зручним. Оцінка Siri — 4 з 5.

Siri AI: планування та зміна умов Фото: Apple

Тест 5. Виконання команд у системі iOS

Останнім випробуванням стало виконання комплексного завдання: знайти квитки на наступний концерт, внести подію до календаря та встановити нагадування за день до заходу. Siri AI знайшла квитки на концерт гурту The HU, правильно визначила дату (1 жовтня 2026 року), створила запис у календарі та встановила нагадування на вечір напередодні. ChatGPT Voice не має прав для роботи зі стандартними програмами iOS і не зміг виконати завдання. Siri отримала 5 балів із 5.

Siri AI: виконання команд у системі iOS Фото: Apple

Підсумки тестування

Siri AI поступається ChatGPT Voice за жвавістю інтонацій та глибиною міркувань у вільних розмовах. Водночас доступ до вмісту екрана, електронної пошти, календаря та додатків робить асистента Apple більш зручним інструментом для вирішення практичних завдань на iPhone.

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