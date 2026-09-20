Лучший OLED-телевизор LG 2026 года по результатам тестов: эксперт посоветовал модель на 77 дюймов

Телевизор LG C6 OLED получил высшую оценку в сравнительных тестах дисплеев 2026 года.

Эксперт TechRadar заявил, что 77-дюймовый вариант LG C6 стал одним из лучших предложений в OLED-сегменте на данный момент. Резюмируем тесты и впечатления обозревателя.

Качество изображения и ЦП

Телевизор оснащен процессором Alpha 11 AI, который ускоряет обработку динамических сцен и улучшает масштабирование контента низкого разрешения. По сравнению с прошлой моделью C5 экран демонстрирует увеличенный запас пиковой яркости, точную настройку цветовой температуры и глубокий контраст.

Главным недостатком экрана остается глянцевое покрытие: при ярком дневном свете панель ловит блики и отражения от окон и светильников. Телевизор поддерживает формат Dolby Vision, однако не работает со стандартом HDR10+. Встроенная акустика обеспечивает чистую передачу речи, но для воспроизведения низких частот эксперты советуют подключать внешнюю аудиосистему.

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LG C6 в играх Фото: TechRadar

Игровые возможности и система webOS 26

LG C6 предлагает расширенный набор разъемов для гейминга. Все четыре порта соответствуют стандарту HDMI 2.1 и поддерживают вывод картинки в 4K с кадровой частотой до 165 Гц. Панель обеспечивает минимальную задержку ввода, делая анимации в динамичных играх плавными и четкими.

Программная оболочка webOS 26 получила упрощенное меню и новые инструменты искусственного интеллекта для подбора контента. Интерфейс работает быстро, а навигация между стриминговыми сервисами не вызывает задержек.

Результаты тестирования и оценки

По итогам тестов TechRadar выставил устройству следующие оценки:

Функциональность: 5 из 5 (быстрый процессор и гибкие настройки).

5 из 5 (быстрый процессор и гибкие настройки). Качество картинки: 4,5 из 5 (высокая контрастность, но есть блики от глянца).

4,5 из 5 (высокая контрастность, но есть блики от глянца). Звук: 4 из 5 (чистые средние частоты, требует саундбара для глубокого баса).

4 из 5 (чистые средние частоты, требует саундбара для глубокого баса). Игры: 5 из 5 (режим 4K 165 Гц и четыре входа HDMI 2.1).

5 из 5 (режим 4K 165 Гц и четыре входа HDMI 2.1). Умные функции: 5 из 5 (удобная навигация в webOS 26).

Также Фокус писал про лучшие бюджетные телевизоры с диагональю 42 дюйма. В рейтинге тестировщиков оказались ТВ-панели LG C6, Sony Bravia 3 II и Samsung S90F OLED.