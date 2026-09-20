Найкращий OLED-телевізор LG 2026 року за результатами тестів: експерт порадив модель на 77 дюймів
Телевізор LG C6 OLED отримав найвищу оцінку в порівняльних тестах дисплеїв 2026 року.
Експерт TechRadar заявив, що 77-дюймова модель LG C6 стала однією з найкращих пропозицій у сегменті OLED на даний момент. Підсумуємо результати тестів та враження оглядача.
Якість зображення та ЦП
Телевізор оснащений процесором Alpha 11 AI, який прискорює обробку динамічних сцен та покращує масштабування контенту з низькою роздільною здатністю. У порівнянні з попередньою моделлю C5 екран демонструє більший запас пікової яскравості, точне налаштування колірної температури та глибокий контраст.
Головним недоліком екрану залишається глянцеве покриття: при яскравому денному світлі панель відбиває відблиски та віддзеркалення від вікон і світильників. Телевізор підтримує формат Dolby Vision, однак не працює зі стандартом HDR10+. Вбудована акустика забезпечує чітку передачу мови, але для відтворення низьких частот експерти радять підключати зовнішню аудіосистему.
Ігрові можливості та система webOS 26
LG C6 пропонує розширений набір роз'ємів для ігор. Усі чотири порти відповідають стандарту HDMI 2.1 і підтримують виведення зображення у форматі 4K із частотою оновлення до 165 Гц. Екран забезпечує мінімальну затримку введення, завдяки чому анімація в динамічних іграх виглядає плавною та чіткою.
Програмна оболонка webOS 26 отримала спрощене меню та нові інструменти штучного інтелекту для підбору контенту. Інтерфейс працює швидко, а навігація між стрімінговими сервісами не викликає затримок.
Результати тестування та оцінювання
За підсумками тестів TechRadar поставив цьому пристрою такі оцінки:
- Функціональність: 5 з 5 (швидкий процесор і гнучкі налаштування).
- Якість зображення: 4,5 з 5 (висока контрастність, але є відблиски від глянцю).
- Звук: 4 з 5 (чисті середні частоти, для глибоких басів потрібна саундбар).
- Ігри: 5 з 5 (режим 4K 165 Гц і чотири входи HDMI 2.1).
- Розумні функції: 5 з 5 (зручна навігація в webOS 26).
Також Фокус писав про найкращі бюджетні телевізори з діагоналлю 42 дюйми. У рейтингу тестувальників опинилися телевізори LG C6, Sony Bravia 3 II та Samsung S90F OLED.