Найкращий OLED-телевізор LG 2026 року за результатами тестів: експерт порадив модель на 77 дюймів

Телевізор LG C6 OLED отримав найвищу оцінку в порівняльних тестах дисплеїв 2026 року.

Експерт TechRadar заявив, що 77-дюймова модель LG C6 стала однією з найкращих пропозицій у сегменті OLED на даний момент. Підсумуємо результати тестів та враження оглядача.

Якість зображення та ЦП

Телевізор оснащений процесором Alpha 11 AI, який прискорює обробку динамічних сцен та покращує масштабування контенту з низькою роздільною здатністю. У порівнянні з попередньою моделлю C5 екран демонструє більший запас пікової яскравості, точне налаштування колірної температури та глибокий контраст.

Головним недоліком екрану залишається глянцеве покриття: при яскравому денному світлі панель відбиває відблиски та віддзеркалення від вікон і світильників. Телевізор підтримує формат Dolby Vision, однак не працює зі стандартом HDR10+. Вбудована акустика забезпечує чітку передачу мови, але для відтворення низьких частот експерти радять підключати зовнішню аудіосистему.

Видео дня

LG C6 в іграх Фото: TechRadar

Ігрові можливості та система webOS 26

LG C6 пропонує розширений набір роз'ємів для ігор. Усі чотири порти відповідають стандарту HDMI 2.1 і підтримують виведення зображення у форматі 4K із частотою оновлення до 165 Гц. Екран забезпечує мінімальну затримку введення, завдяки чому анімація в динамічних іграх виглядає плавною та чіткою.

Програмна оболонка webOS 26 отримала спрощене меню та нові інструменти штучного інтелекту для підбору контенту. Інтерфейс працює швидко, а навігація між стрімінговими сервісами не викликає затримок.

Результати тестування та оцінювання

За підсумками тестів TechRadar поставив цьому пристрою такі оцінки:

Функціональність: 5 з 5 (швидкий процесор і гнучкі налаштування).

5 з 5 (швидкий процесор і гнучкі налаштування). Якість зображення: 4,5 з 5 (висока контрастність, але є відблиски від глянцю).

4,5 з 5 (висока контрастність, але є відблиски від глянцю). Звук: 4 з 5 (чисті середні частоти, для глибоких басів потрібна саундбар).

4 з 5 (чисті середні частоти, для глибоких басів потрібна саундбар). Ігри: 5 з 5 (режим 4K 165 Гц і чотири входи HDMI 2.1).

5 з 5 (режим 4K 165 Гц і чотири входи HDMI 2.1). Розумні функції: 5 з 5 (зручна навігація в webOS 26).

Також Фокус писав про найкращі бюджетні телевізори з діагоналлю 42 дюйми. У рейтингу тестувальників опинилися телевізори LG C6, Sony Bravia 3 II та Samsung S90F OLED.