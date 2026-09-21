Не Apple и не Bose: владельцы назвали эти наушники лучшими для разговоров (фото)

Две лучшие модели наушников для телефонных разговоров выпущены брендами, о которых вы, возможно, даже не слышали. Отчасти это объясняется особой технологией, которую они используют.

Если вы ищете наушники для телефонных звонков или участия в конференц-связи, обратите внимание на модели, которые часто рекомендуют покупатели: Huawei FreeBuds Pro 5 и Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Интересно, что для разговоров по телефону люди советуют выбирать не Apple или Bose, пишет bgr.com.

Владельцы наушников Anker и Huawei делятся историями о том, насколько чище и разборчивее звучал их голос во время общения. Собеседники на другом конце провода даже отмечали высокое качество и четкость звука. По мнению экспертов, секрет кроется в использовании технологии костной проводимости для захвата звука и шумоподавления в обеих моделях. Один из пользователей Reddit, выбравший Soundcore Liberty вместо FreeBuds, рассказал, что ему удалось успешно провести рабочий звонок, находясь в караоке-баре.

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И модель Soundcore Liberty 5 Pro, и Huawei FreeBuds Pro 5 стоят приблизительно 170 долларов.

Наушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: pcmag.com

Характеристики наушников Huawei и Anker

Компании Anker (которая для своей аудиопродукции по-прежнему периодически использует бренд Soundcore) и Huawei заявляют, что применяют схожие методы обеспечения качества передачи голоса во время звонков. В модели Liberty 5 Pro компания Anker использует 8 микрофонов и 2 датчика костной проводимости в сочетании со специализированным ИИ-чипом для оптимизации захвата и обработки звука.

Huawei действует более сдержанно, лишь вскользь упоминая "акустический датчик костной проводимости" в технических характеристиках FreeBuds Pro 5; вместо этого компания сообщает, что для обучения своей ИИ-модели использует данные, поступающие от сдвоенных драйверов.

Оба производителя анализируют окружающий шум с частотой около 400 000 раз в секунду и заявляют о способности подавлять фоновый шум громкостью до 100 дБ. Anker утверждает, что наушники способны улавливать голос пользователя даже при уровне громкости всего 30 дБ в тихой обстановке, тогда как Huawei делает упор на эффективном подавлении шума ветра при скорости потока до 35 км/ч.

Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

Если интересно, что представляет собой датчик костной проводимости: по словам поставщика компонентов для линейки FreeBuds 3, эта технология отслеживает вибрацию голосовых связок через кожу, чтобы распознавать и анализировать голос для последующего улучшения его четкости. Существуют и другие, более сложные датчики, способные выполнять ту же задачу с разной степенью эффективности.

В конечном счете, это лишь один из элементов комплексного подхода, призванного обеспечить чистое звучание голоса — независимо от того, выберете ли вы FreeBuds или остановитесь на модели Liberty 5 Pro.

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