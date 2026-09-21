Ні Apple, ні Bose: власники визнали ці навушники найкращими для розмов (фото)

Дві найкращі моделі навушників для телефонних розмов випущені брендами, про які ви, можливо, навіть не чули. Частково це пояснюється особливою технологією, яку вони використовують.

Якщо ви шукаєте навушники для телефонних дзвінків або участі в конференц-дзвінках, зверніть увагу на моделі, які часто рекомендують покупці: Huawei FreeBuds Pro 5 та Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Цікаво, що для розмов по телефону люди радять обирати не Apple чи Bose, пише bgr.com.

Власники навушників Anker і Huawei діляться історіями про те, наскільки чистіше й виразніше звучав їхній голос під час спілкування. Співрозмовники на іншому кінці дроту навіть відзначали високу якість і чіткість звуку. На думку експертів, секрет полягає у використанні технології кісткової провідності для захоплення звуку та шумозаглушення в обох моделях. Один із користувачів Reddit, який обрав Soundcore Liberty замість FreeBuds, розповів, що йому вдалося успішно провести робочий дзвінок, перебуваючи в караоке-барі.

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І модель Soundcore Liberty 5 Pro, і Huawei FreeBuds Pro 5 коштують приблизно 170 доларів.

Навушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: pcmag.com

Характеристики навушників Huawei та Anker

Компанії Anker (яка для своєї аудіопродукції, як і раніше, періодично використовує бренд Soundcore) та Huawei заявляють, що застосовують схожі методи забезпечення якості передачі голосу під час дзвінків. У моделі Liberty 5 Pro компанія Anker використовує 8 мікрофонів і 2 датчики кісткової провідності у поєднанні зі спеціалізованим чіпом штучного інтелекту для оптимізації збору та обробки звуку.

Huawei поводиться стриманіше, лише побіжно згадуючи "акустичний датчик кісткової провідності" у технічних характеристиках FreeBuds Pro 5; натомість компанія повідомляє, що для навчання своєї моделі штучного інтелекту використовує дані, які надходять від подвійних драйверів.

Обидва виробники аналізують навколишній шум із частотою близько 400 000 разів на секунду та заявляють про здатність приглушувати фоновий шум гучністю до 100 дБ. Anker стверджує, що навушники здатні вловлювати голос користувача навіть при рівні гучності всього 30 дБ у тихій обстановці, тоді як Huawei робить акцент на ефективному придушенні шуму вітру при швидкості потоку до 35 км/год.

Навушники Huawei FreeBuds Pro 5 Фото: Phone Arena

Якщо цікаво, що таке датчик кісткової провідності: за словами постачальника компонентів для лінійки FreeBuds 3, ця технологія відстежує вібрацію голосових зв’язок через шкіру, щоб розпізнавати й аналізувати голос для подальшого поліпшення його чіткості. Існують і інші, більш складні датчики, здатні виконувати те саме завдання з різним ступенем ефективності.

Зрештою, це лише один із елементів комплексного підходу, покликаного забезпечити чисте звучання голосу — незалежно від того, чи оберете ви FreeBuds, чи зупините свій вибір на моделі Liberty 5 Pro.

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