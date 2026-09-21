3 модели мощных смарт-часов, способных заменить Galaxy Watch: Pixel, OnePlus, Xiaomi (фото)

Модели Google Pixel Watch 5, OnePlus Watch 4, Xiaomi Watch 5 составят Galaxy Watch достойную конкуренцию, по мнению экспертов.

Если вы ищете умные часы, способные составить конкуренцию Galaxy Watch, стоит обратить внимание на эти альтернативные модели, пишет издание bgr.com.

Google Pixel Watch 5

Смарт-часы Google Pixel Watch 5 Фото: Android Police

Google Pixel Watch 5 сохраняют дизайн предыдущего поколения, но при этом предлагают вдвое больший объем встроенной памяти, возможность работы Gemini в офлайн-режиме, повышенную точность GPS и датчика сердечного ритма, а также функцию Health Guardian. Модель с Bluetooth и корпусом 45 мм обойдется в 429,99 доллара (на 100 долларов дороже Pixel Watch 4), а версия с LTE — в 529,99 доллара (на 200 долларов дороже).

Для тех, кто ценит улучшенные технические характеристики, Pixel Watch 5 станут значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим поколением. Часы оснащены 64 ГБ встроенной памяти (вдвое больше, чем раньше), 3 ГБ оперативной памяти и обновленным процессором Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, обеспечивающим прирост производительности ЦП примерно на 12%. Одной из примечательных эксклюзивных функций является возможность использования Gemini на Pixel Watch 5 без подключения к интернету. Пока что система справляется лишь с простыми задачами: установкой таймера, включением фонарика и базовыми командами для фитнеса (например, запуском и завершением тренировки).

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Однако важным преимуществом является функция Health Guardian. Она включает в себя системы обнаружения отсутствия пульса и критических нарушений дыхания, а также отслеживание артериального давления; кроме того, позднее в этом году (после одобрения FDA) появится возможность отслеживать тенденции изменения резистентности к инсулину. Время автономной работы теперь превышает 24 ч, при этом поддерживается быстрая зарядка до 100% менее чем за 45 мин. Pixel Watch 5 поставляются с предустановленной системой Wear OS 7, предлагающей улучшенные возможности управления устройством и дополнительные функции Gemini, которые станут доступны позже.

Xiaomi Watch 5

Смарт-часы Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Для покупателей, которые ищут часы с максимальным временем автономной работы, не желая при этом жертвовать техническими характеристиками, отличным выбором станут Xiaomi Watch 5. Они оснащены аккумулятором емкостью 930 мА·ч, выполненным по технологии Si-C (кремний-углеродный анод с содержанием кремния около 10%). Это обеспечивает примерно пять полных дней работы в "умном" режиме при интенсивном использовании и почти две недели в режиме энергосбережения, что значительно превосходит показатели Galaxy Watch, работающих около суток при умеренной нагрузке. Устройство работает на базе конфигурации с двумя чипами: процессором Snapdragon W5 Gen 1 и сопроцессором BES2800. Такое сочетание позволяет Xiaomi Watch 5 поддерживать 2 операционные системы: Wear OS 6 для "умного" режима и Xiaomi Vela OS для режима энергосбережения. Переключение между ними требует перезагрузки, однако сама идея отличная — особенно учитывая весьма конкурентоспособную цену в 260 долларов.

Часы оснащены 1,54-дюймовым AMOLED-дисплеем и защищены сапфировым стеклом как спереди, так и сзади; по шкале Мооса этот материал имеет твердость 9 из 10, уступая лишь алмазу. Поцарапать такое стекло крайне сложно. Вес устройства составляет 56 г; корпус выполнен из нержавеющей стали марки 316L, предусмотрены вращающаяся заводная головка и кнопка быстрого доступа, а также поддержка стандартных 22-миллиметровых ремешков. Единственные недостатки международной версии — отсутствие поддержки LTE, ЭКГ и функции отслеживания вариабельности сердечного ритма (HRV), но, учитывая цену и качественную реализацию ключевых функций, эти упущения можно простить.

OnePlus Watch 4

Смарт-часы OnePlus Watch 4 Фото: OnePlus

Модель OnePlus Watch 4 призвана устранить недостатки Xiaomi Watch 5, обладая схожими техническими характеристиками и технологиями, однако ее цена сопоставима со стоимостью Samsung Galaxy Watch9 и составляет 429 долларов. OnePlus Watch 4 примерно на 30 долларов дешевле версии LTE с корпусом 44 мм, но поддерживает только подключение по Bluetooth. Для большинства пользователей это не проблема, так как смартфон всегда находится рядом, однако тем, кто планирует привязать смарт-часы к сети мобильного оператора, эта модель не подойдет.

Устройство оснащено кремний-углеродным (Si-C) аккумулятором емкостью 646 мА·ч. Это немного меньше, чем у Xiaomi Watch 5, но часы все равно демонстрируют впечатляющую автономность: до 5 дней в "умном" режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Аппаратная часть построена на базе 2 чипов: процессора Snapdragon W5 (работающего под управлением Wear OS 7 в "умном" режиме) и энергоэффективного сопроцессора BES2800 (работающего под управлением OxygenOS Watch 8 в режиме энергосбережения). Часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и корпусом из титанового сплава; пиковая яркость экрана достигает 3000 нит. Новинка легче модели предыдущего поколения (вес составляет 43 г) и получила улучшенную конструкцию ремешка, который теперь плотнее прилегает к запястью. Устройство отличается высокой надежностью и защитой по стандартам 5ATM, IP68 и IP69 — это означает, что часы выдержат даже воздействие струи воды под высоким давлением.

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