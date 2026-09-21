Потужно: 3 моделі смарт-годинників, які можуть замінити Galaxy Watch: Pixel, OnePlus, Xiaomi (фото)

На думку експертів, моделі Google Pixel Watch 5, OnePlus Watch 4 та Xiaomi Watch 5 стануть гідними конкурентами для Galaxy Watch.

Якщо ви шукаєте "розумний годинник", здатний скласти конкуренцію Galaxy Watch, варто звернути увагу на ці альтернативні моделі, пише видання bgr.com.

Google Pixel Watch 5

Смарт-годинник Google Pixel Watch 5 Фото: Android Police

Google Pixel Watch 5 зберігають дизайн попереднього покоління, але при цьому пропонують удвічі більший обсяг вбудованої пам’яті, можливість роботи Gemini в офлайн-режимі, підвищену точність GPS і датчика серцевого ритму, а також функцію Health Guardian. Модель із Bluetooth і корпусом 45 мм коштуватиме 429,99 доларів (на 100 доларів дорожче за Pixel Watch 4), а версія з LTE — 529,99 доларів (на 200 доларів дорожче).

Для тих, хто цінує покращені технічні характеристики, Pixel Watch 5 стануть значним кроком вперед порівняно з попереднім поколінням. Годинник оснащений 64 ГБ вбудованої пам'яті (удвічі більше, ніж раніше), 3 ГБ оперативної пам'яті та оновленим процесором Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, що забезпечує приріст продуктивності ЦП приблизно на 12%. Однією з примітних ексклюзивних функцій є можливість використання Gemini на Pixel Watch 5 без підключення до Інтернету. Поки що система справляється лише з простими завданнями: установкою таймера, увімкненням ліхтарика та базовими командами для фітнесу (наприклад, запуском і завершенням тренування).

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Однак важливою перевагою є функція Health Guardian. Вона включає в себе системи виявлення відсутності пульсу та критичних порушень дихання, а також моніторинг артеріального тиску; крім того, пізніше цього року (після схвалення FDA) з’явиться можливість відстежувати тенденції зміни резистентності до інсуліну. Час автономної роботи тепер перевищує 24 години, при цьому підтримується швидка зарядка до 100% менш ніж за 45 хвилин. Pixel Watch 5 постачаються з попередньо встановленою системою Wear OS 7, яка пропонує покращені можливості керування пристроєм та додаткові функції Gemini, що стануть доступними пізніше.

Xiaomi Watch 5

Смарт-годинник Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Для покупців, які шукають годинник із максимально тривалим часом автономної роботи, не бажаючи при цьому поступатися технічними характеристиками, чудовим вибором стануть Xiaomi Watch 5. Вони оснащені акумулятором ємністю 930 мА·год, виготовленим за технологією Si-C (кремній-вуглецевий анод із вмістом кремнію близько 10%). Це забезпечує приблизно п’ять повних днів роботи в "розумному" режимі при інтенсивному використанні та майже два тижні в режимі енергозбереження, що значно перевершує показники Galaxy Watch, які працюють близько доби при помірному навантаженні. Пристрій працює на базі конфігурації з двома чіпами: процесором Snapdragon W5 Gen 1 і співпроцесором BES2800. Таке поєднання дозволяє Xiaomi Watch 5 підтримувати дві операційні системи: Wear OS 6 для "розумного" режиму та Xiaomi Vela OS для режиму енергозбереження. Перемикання між ними вимагає перезавантаження, проте сама ідея чудова — особливо з огляду на досить конкурентну ціну в 260 доларів.

Годинник оснащений 1,54-дюймовим AMOLED-дисплеєм і захищений сапфіровим склом як спереду, так і ззаду; за шкалою Мооса цей матеріал має твердість 9 з 10, поступаючись лише алмазу. Подряпати таке скло вкрай складно. Вага пристрою становить 56 г; корпус виготовлено з нержавіючої сталі марки 316L, передбачено обертову заводну головку та кнопку швидкого доступу, а також підтримку стандартних 22-міліметрових ремінців. Єдині недоліки міжнародної версії — відсутність підтримки LTE, ЕКГ та функції відстеження варіабельності серцевого ритму (HRV), але, з огляду на ціну та якісну реалізацію ключових функцій, ці недоліки можна пробачити.

OnePlus Watch 4

Смарт-годинник OnePlus Watch 4 Фото: OnePlus

Модель OnePlus Watch 4 покликана усунути недоліки Xiaomi Watch 5, маючи схожі технічні характеристики та технології, проте її ціна порівнянна з вартістю Samsung Galaxy Watch9 і становить 429 доларів. OnePlus Watch 4 приблизно на 30 доларів дешевший за версію LTE з корпусом 44 мм, але підтримує лише з’єднання через Bluetooth. Для більшості користувачів це не є проблемою, оскільки смартфон завжди знаходиться поруч, однак тим, хто планує підключити смарт-годинник до мережі мобільного оператора, ця модель не підійде.

Пристрій оснащений кремній-вуглецевим (Si-C) акумулятором ємністю 646 мА·год. Це трохи менше, ніж у Xiaomi Watch 5, але годинник все одно демонструє вражаючу автономність: до 5 днів у "розумному" режимі та до 16 днів у режимі енергозбереження. Апаратна частина побудована на базі 2 чіпів: процесора Snapdragon W5 (що працює під керуванням Wear OS 7 у "розумному" режимі) та енергоефективного співпроцесора BES2800 (що працює під керуванням OxygenOS Watch 8 у режимі енергозбереження). Годинник оснащений 1,5-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із сапфіровим склом та корпусом із титанового сплаву; пікова яскравість екрану сягає 3000 ніт. Новинка легша за модель попереднього покоління (вага становить 43 г) і отримала вдосконалену конструкцію ремінця, який тепер щільніше прилягає до зап’ястя. Пристрій відрізняється високою надійністю та захистом за стандартами 5ATM, IP68 та IP69 — це означає, що годинник витримає навіть вплив струменя води під високим тиском.

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