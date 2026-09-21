Xiaomi выпустила обогреватель 2000 Вт за $50: что умеет Mijia Graphene Heater Pro (фото)

Xiaomi выпустила модель Mijia Graphene Heater Pro. С 28 сентября устройство будет доступно на краудфандинговой платформе по цене 49 долларов, а позднее поступит в широкую продажу.

Обогреватель Mijia Graphene Heater Pro выполнен в вертикальном башенном форм-факторе, благодаря чему занимает минимум места на полу. На передней панели сохранены крупное изогнутое выходное отверстие и мелкоячеистая сетка, как у модели Mijia Graphene Heater C; они рассеивают воздушный поток на более мелкие струи, предотвращая прямой обдув горячим воздухом. Управление осуществляется с помощью физических кнопок на верхней панели, что делает устройство удобным в использовании даже для пожилых людей, сообщает gizmochina.com.

Режимы нагрева и мощность

Обогреватель Xiaomi Mijia Graphene Heater Pro Фото: Xiaomi

В конструкции устройства Xiaomi сочетает графен, обладающий высокой теплопроводностью, и керамический нагревательный элемент (PTC). По заявлению производителя, обогреватель начинает вырабатывать тепло всего за 3 секунды и делает это эффективнее, чем традиционные тепловентиляторы.

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Мощность нагревательного элемента составляет 2000 Вт; предусмотрено три режима работы: подача горячего воздуха, мягкий теплый обдув и режим естественного обдува (без нагрева). При достижении заданной температуры специальный алгоритм снижает интенсивность работы, предотвращая постоянное функционирование на максимальной мощности и обеспечивая более стабильный температурный режим в помещении.

Устройство поддерживает функцию поворота корпуса в секторе 70 градусов (у предыдущей модели Mijia Graphene Heater C этот показатель составлял 80 градусов). Башенная конструкция воздуховода позволяет регулировать направление потока воздуха не только влево-вправо, но и вверх-вниз. По словам Xiaomi, это помогает прогревать даже самые удаленные уголки спальни, гостиной или кабинета.

Управлять Mijia Graphene Heater Pro можно через приложение Xiaomi Home или с помощью голосовых команд (через ассистента Xiao Ai). Приложение позволяет включать и выключать устройство, задавать целевую температуру, настраивать таймеры и интегрировать обогреватель в экосистему умного дома Xiaomi. Предусмотрены системы защиты: питание автоматически отключается при опрокидывании или перегреве, а корпус выполнен из огнестойкого материала класса V0.

На данный момент объявлена ​​цена только для китайского рынка; информация о глобальном релизе пока отсутствует.

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