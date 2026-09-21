Xiaomi випустила обігрівач 2000 Вт за 50 доларів: що вміє Mijia Graphene Heater Pro (фото)

Xiaomi випустила модель Mijia Graphene Heater Pro. З 28 вересня пристрій буде доступний на краудфандинговій платформі за ціною 49 доларів, а згодом з'явиться у широкому продажу.

Обігрівач Mijia Graphene Heater Pro має вертикальну баштову форму, завдяки чому займає мінімум місця на підлозі. На передній панелі збережено великий вигнутий вихідний отвір і дрібнопористу сітку, як у моделі Mijia Graphene Heater C; вони розсіюють повітряний потік на дрібніші струмені, запобігаючи прямому обдуванню гарячим повітрям. Керування здійснюється за допомогою фізичних кнопок на верхній панелі, що робить пристрій зручним у використанні навіть для людей похилого віку, повідомляє gizmochina.com.

Режими нагрівання та потужність

Обігрівач Xiaomi Mijia Graphene Heater Pro Фото: Xiaomi

У конструкції пристрою Xiaomi поєднано графен, що має високу теплопровідність, та керамічний нагрівальний елемент (PTC). За заявою виробника, обігрівач починає виробляти тепло всього за 3 секунди і робить це ефективніше, ніж традиційні тепловентилятори.

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Потужність нагрівального елемента становить 2000 Вт; передбачено три режими роботи: подача гарячого повітря, м’яке тепле обдування та режим природного обдування (без нагрівання). При досягненні заданої температури спеціальний алгоритм знижує інтенсивність роботи, запобігаючи постійній роботі на максимальній потужності та забезпечуючи більш стабільний температурний режим у приміщенні.

Пристрій підтримує функцію повороту корпусу в діапазоні 70 градусів (у попередній моделі Mijia Graphene Heater C цей показник становив 80 градусів). Баштоподібна конструкція повітропроводу дозволяє регулювати напрямок потоку повітря не тільки вліво-вправо, але й вгору-вниз. За словами Xiaomi, це допомагає прогрівати навіть найвіддаленіші куточки спальні, вітальні або кабінету.

Керувати Mijia Graphene Heater Pro можна через додаток Xiaomi Home або за допомогою голосових команд (через асистента Xiao Ai). Додаток дозволяє вмикати та вимикати пристрій, задавати цільову температуру, налаштовувати таймери та інтегрувати обігрівач в екосистему розумного будинку Xiaomi. Передбачено системи захисту: живлення автоматично відключається у разі перекидання або перегріву, а корпус виготовлено з вогнестійкого матеріалу класу V0.

Наразі оголошено ціну лише для китайського ринку; інформація про глобальний випуск поки що відсутня.

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