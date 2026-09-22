Смартфоны Xiaomi в опасности: тысячи телефонов Redmi заблокированы. Что делать? (фото)

Стоит дождаться исправления и не нужно пытаться обойти экран блокировки с помощью инструментов восстановления или сторонних ADB-скриптов, советуют специалисты.

В новой бета-версии HyperOS 4.0 для серии Redmi K80 обнаружена серьезная программная ошибка, из-за которой пользователи теряют доступ к своим устройствам. Сразу после поступления сообщений о проблеме команда разработчиков официально отозвала OTA-обновление с серверов, чтобы предотвратить его дальнейшую установку, пишет ximitime.com.

Суть проблемы заключается в критической ошибке механизма аутентификации на экране блокировки. Пользователи, установившие проблемную сборку HyperOS 4.0 Beta, сталкиваются с тем, что система не принимает корректный пароль или PIN-код. Вместо разблокировки интерфейса система выдает ошибку "Телефон заблокирован" (Phone has been locked), делая устройство полностью недоступным и фактически превращая его в "кирпич" (soft-brick) на этапе экрана блокировки.

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Смартфоны Redmi K80 Фото: Скриншот

Важное предупреждение: не выполняйте сброс данных (Wipe Data)

У пользователей, столкнувшихся с такой блокировкой, может возникнуть естественное желание перезагрузить устройство в режим восстановления (Recovery Mode) и выполнить сброс до заводских настроек (Wipe Data), чтобы обойти блокировку. Делать это категорически не рекомендуется.

Попытка очистки данных приведет к тому, что после перезагрузки устройство перейдет в режим первоначальной настройки (OOBE). Из-за специфики данной ошибки в бета-версии прошивка не может корректно взаимодействовать с серверами Google в процессе настройки. Пользователи, выполнившие сброс данных, "застревают" на этапе проверки аккаунта Google (FRP) в ходе OOBE без возможности продвинуться дальше. Таким образом, сброс до заводских настроек превращает временную проблему с экраном блокировки в гораздо более сложную ситуацию с бесконечным циклом настройки.

ОС HyperOS 4.0 Фото: gizmochina.com

Рекомендации для пользователей

Xiaomi полностью приостановила распространение этой бета-сборки. Если ваш Redmi K80 в данный момент заблокирован, то:

дождитесь исправления (hotfix): не пытайтесь обойти экран блокировки с помощью инструментов восстановления или сторонних ADB-скриптов. Команда разработчиков активно работает над исправлением для следующей версии.

Поддерживайте заряд устройства: убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно для получения автоматического фонового патча или установки исправленного пакета через Fastboot/Recovery, как только официальное исправление будет выпущено.

Работа серверов обновлений находится под пристальным контролем; информация об исправленной прошивке будет опубликована сразу после того, как разработчики выпустят скорректированную сборку, пишут эксперты.

Ранее писали, что 100 устройств Xiaomi получат новую HyperOS 4. Компания Xiaomi объявила, какие именно устройства получат крупное обновление HyperOS 4, и представила график его развертывания.