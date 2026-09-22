Смартфони Xiaomi у небезпеці: тисячі телефонів Redmi заблоковано. Що робити? (фото)

Варто дочекатися виправлення і не намагатися обійти екран блокування за допомогою інструментів відновлення або сторонніх ADB-скриптів, радять фахівці.

У новій бета-версії HyperOS 4.0 для серії Redmi K80 виявлено серйозну програмну помилку, через яку користувачі втрачають доступ до своїх пристроїв. Одразу після надходження повідомлень про проблему команда розробників офіційно відкликала OTA-оновлення з серверів, щоб запобігти його подальшій інсталяції, пише ximitime.com.

Суть проблеми полягає в критичній помилці механізму автентифікації на екрані блокування. Користувачі, які встановили проблемну версію HyperOS 4.0 Beta, стикаються з тим, що система не приймає правильний пароль або PIN-код. Замість розблокування інтерфейсу система видає помилку "Телефон заблоковано" (Phone has been locked), роблячи пристрій повністю недоступним і фактично перетворюючи його на "цеглину" (soft-brick) на етапі екрану блокування.

Видео дня

Смартфони Redmi K80 Фото: Скриншот

Важливе попередження: не виконуйте скидання даних (Wipe Data)

У користувачів, які зіткнулися з таким блокуванням, може виникнути природне бажання перезавантажити пристрій у режим відновлення (Recovery Mode) та виконати скидання до заводських налаштувань (Wipe Data), щоб обійти блокування. Робити це категорично не рекомендується.

Спроба очищення даних призведе до того, що після перезавантаження пристрій перейде в режим початкового налаштування (OOBE). Через специфіку цієї помилки в бета-версії прошивка не може коректно взаємодіяти з серверами Google під час налаштування. Користувачі, які виконали скидання даних, "застрягають" на етапі перевірки облікового запису Google (FRP) під час OOBE без можливості просунутися далі. Таким чином, скидання до заводських налаштувань перетворює тимчасову проблему з екраном блокування на набагато складнішу ситуацію з нескінченним циклом налаштування.

ОС HyperOS 4.0 Фото: gizmochina.com

Рекомендації для користувачів

Xiaomi повністю призупинила розповсюдження цієї бета-версії. Якщо ваш Redmi K80 наразі заблокований, то:

дочекайтеся виправлення (hotfix): не намагайтеся обійти екран блокування за допомогою інструментів відновлення або сторонніх ADB-скриптів. Команда розробників активно працює над виправленням для наступної версії.

Підтримуйте заряд пристрою: переконайтеся, що заряду акумулятора вистачить для отримання автоматичного фонового патча або встановлення виправленого пакета через Fastboot/Recovery, щойно буде випущено офіційне виправлення.

Робота серверів оновлень перебуває під пильним контролем; інформація про виправлену прошивку буде опублікована одразу після того, як розробники випустять виправлену збірку, зазначають експерти.

Раніше повідомлялося, що 100 пристроїв Xiaomi отримають нову версію HyperOS 4. Компанія Xiaomi оголосила, які саме пристрої отримають велике оновлення HyperOS 4, та оприлюднила графік його розгортання.