Самые надежные холодильники 2026 года в Украине: модели Samsung, LG, Bosch, Whirlpool (фото)

В рейтинге Фокуса — холодильники Samsung RB38C676ES9, LG GW-B509SLKM, Bosch KGN39VL316, Whirlpool WHK 26413 X6EA1 и Samsung RB33J3000SA.

Фокус включил в свой обзор холодильники с инверторными компрессорами, рассчитанные на эксплуатацию в течение 12-15 лет, а также имеющие низкий уровень шума (35 дБ) и энергопотребления (класс А++), что особенно важно для украинцев ввиду перебоев с электричеством.

Samsung RB38C676ES9

Холодильник Samsung RB38C676ES9 Фото: Samsung

Samsung RB38C676ES9 оснащен цифровым инверторным компрессором с гарантией до 20 лет. Модель может похвастать и встроенной защитой от критических перепадов напряжения Volt Control, а также технологией SpaceMax, благодаря которой удалось увеличить внутреннее пространство без изменения внешних габаритов холодильника.

Характеристики:

общий полезный объем: 387 л,

холодильная камера: 273 л,

морозильная камера: 114 л

полный No Frost: есть,

класс энергопотребления: A++

уровень шума: 35 дБ,

технология SpaceMax: есть.

Видео дня

Цена: около 32 000 грн.

LG GW-B509SLKM

Холодильник LG GW-B509SLKM Фото: LG

LG GW-B509SLKM получил от инженеров линейный инверторный компрессор, обеспечивающий долговечность и тихую работу — уровень шума модели составляет всего 35 дБ. Он располагает системой DoorCooling+, которая подает холодный воздух из верхней части панели, охлаждая продукты на полках на 32% быстрее. Также в холодильной камере находится зона свежести Fresh Balancer, позволяющая регулировать влажность.

Этот рефрижератор является лидером среди украинских потребителей. Стоит отметить, что на него поступает минимальное количество жалоб.

Характеристики:

объем: 384 л,

система Total No Frost: есть,

система охлаждения DoorCooling+: есть,

класс энергопотребления: A++

уровень шума: 35 дБ,

зона Fresh Balancer: есть.

Цена: около 25 000 грн.

Bosch KGN39VL316

Холодильник Bosch KGN39VL316 Фото: Bosch

Модель Bosch KGN39VL316 устойчива к износу и способна проработать до 12–15 лет без ремонта. Она оснащена системой многопоточного охлаждения MultiAirflow и зоной свежести VitaFresh, которая идеально сохраняет мясо и овощи при температуре 0 градусов Цельсия.

Характеристики:

объем: 366 л,

технология разморозки No Frost: есть,

уровень шума 39 дБ,

класс энергопотребления: A++

система многопоточного охлаждения MultiAirflow: есть,

зона VitaFresh: есть.

Цена: около 28 000 грн.

Whirlpool WHK 26413 X6EA1

Холодильник Whirlpool WHK 26413 X6EA1 Фото: Whirlpool

Корпус холодильника Whirlpool WHK 26413 X6EA1 сделан из прочного пластика, имеет качественные контуры охлаждения и долговечные компрессоры. Его фишкой также является смарт-технология 6th Sense ("6-е чувство" — англ.), которая непрерывно контролирует температуру внутри холодильной камеры и восстанавливает ее при открытии дверцы.

Характеристики:

полезный объем: 340 л,

смарт-технология 6th Sense: есть,

система No Frost: есть,

класс энергопотребления: A+

уровень шума: 35 дБ.

Цена: около 29 900 грн.

Samsung RB33J3000SA

Холодильник Samsung RB33J3000SA Фото: Samsung

Замыкает пятерку лидеров Samsung RB33J3000SA — проверенный временем хит продаж на украинском рынке, славящийся "неубиваемой" механикой, инверторным мотором и долговечными полками из закаленного стекла.

Он располагает системой All-Around Cooling, которая обеспечивает равномерное распределение холода. Из плюсов выделим полный No Frost и наличие выдвижной полки Easy Slide для удобного доступа к продуктам в глубине.

Характеристики:

полезный объем: 328 л,

объем холодильной камеры: 230 л,

объем морозильной камеры: 98 л,

класс энергопотребления: A+

уровень шума: 40 дБ,

система All-Around Cooling: есть,

технология No Frost: есть,

выдвижная полка Easy Slide: есть.

Цена: около 25 000 грн.

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