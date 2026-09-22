Самые надежные холодильники 2026 года в Украине: модели Samsung, LG, Bosch, Whirlpool (фото)
В рейтинге Фокуса — холодильники Samsung RB38C676ES9, LG GW-B509SLKM, Bosch KGN39VL316, Whirlpool WHK 26413 X6EA1 и Samsung RB33J3000SA.
Фокус включил в свой обзор холодильники с инверторными компрессорами, рассчитанные на эксплуатацию в течение 12-15 лет, а также имеющие низкий уровень шума (35 дБ) и энергопотребления (класс А++), что особенно важно для украинцев ввиду перебоев с электричеством.
Samsung RB38C676ES9
Samsung RB38C676ES9 оснащен цифровым инверторным компрессором с гарантией до 20 лет. Модель может похвастать и встроенной защитой от критических перепадов напряжения Volt Control, а также технологией SpaceMax, благодаря которой удалось увеличить внутреннее пространство без изменения внешних габаритов холодильника.
Характеристики:
- общий полезный объем: 387 л,
- холодильная камера: 273 л,
- морозильная камера: 114 л
- полный No Frost: есть,
- класс энергопотребления: A++
- уровень шума: 35 дБ,
- технология SpaceMax: есть.
Цена: около 32 000 грн.
LG GW-B509SLKM
LG GW-B509SLKM получил от инженеров линейный инверторный компрессор, обеспечивающий долговечность и тихую работу — уровень шума модели составляет всего 35 дБ. Он располагает системой DoorCooling+, которая подает холодный воздух из верхней части панели, охлаждая продукты на полках на 32% быстрее. Также в холодильной камере находится зона свежести Fresh Balancer, позволяющая регулировать влажность.
Этот рефрижератор является лидером среди украинских потребителей. Стоит отметить, что на него поступает минимальное количество жалоб.
Характеристики:
- объем: 384 л,
- система Total No Frost: есть,
- система охлаждения DoorCooling+: есть,
- класс энергопотребления: A++
- уровень шума: 35 дБ,
- зона Fresh Balancer: есть.
Цена: около 25 000 грн.
Bosch KGN39VL316
Модель Bosch KGN39VL316 устойчива к износу и способна проработать до 12–15 лет без ремонта. Она оснащена системой многопоточного охлаждения MultiAirflow и зоной свежести VitaFresh, которая идеально сохраняет мясо и овощи при температуре 0 градусов Цельсия.
Характеристики:
- объем: 366 л,
- технология разморозки No Frost: есть,
- уровень шума 39 дБ,
- класс энергопотребления: A++
- система многопоточного охлаждения MultiAirflow: есть,
- зона VitaFresh: есть.
Цена: около 28 000 грн.
Whirlpool WHK 26413 X6EA1
Корпус холодильника Whirlpool WHK 26413 X6EA1 сделан из прочного пластика, имеет качественные контуры охлаждения и долговечные компрессоры. Его фишкой также является смарт-технология 6th Sense ("6-е чувство" — англ.), которая непрерывно контролирует температуру внутри холодильной камеры и восстанавливает ее при открытии дверцы.
Характеристики:
- полезный объем: 340 л,
- смарт-технология 6th Sense: есть,
- система No Frost: есть,
- класс энергопотребления: A+
- уровень шума: 35 дБ.
Цена: около 29 900 грн.
Samsung RB33J3000SA
Замыкает пятерку лидеров Samsung RB33J3000SA — проверенный временем хит продаж на украинском рынке, славящийся "неубиваемой" механикой, инверторным мотором и долговечными полками из закаленного стекла.
Он располагает системой All-Around Cooling, которая обеспечивает равномерное распределение холода. Из плюсов выделим полный No Frost и наличие выдвижной полки Easy Slide для удобного доступа к продуктам в глубине.
Характеристики:
- полезный объем: 328 л,
- объем холодильной камеры: 230 л,
- объем морозильной камеры: 98 л,
- класс энергопотребления: A+
- уровень шума: 40 дБ,
- система All-Around Cooling: есть,
- технология No Frost: есть,
- выдвижная полка Easy Slide: есть.
Цена: около 25 000 грн.
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