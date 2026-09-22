Найнадійніші холодильники 2026 року в Україні: моделі Samsung, LG, Bosch, Whirlpool (фото)

У рейтингу Фокусу — холодильники Samsung RB38C676ES9, LG GW-B509SLKM, Bosch KGN39VL316, Whirlpool WHK 26413 X6EA1 та Samsung RB33J3000SA.

Фокус включив до свого огляду холодильники з інверторними компресорами, розраховані на термін експлуатації 12–15 років, а також такі, що мають низький рівень шуму (35 дБ) та енергоспоживання (клас А++), що особливо важливо для українців з огляду на перебої з електропостачанням.

Samsung RB38C676ES9

Холодильник Samsung RB38C676ES9 Фото: Samsung

Samsung RB38C676ES9 оснащений цифровим інверторним компресором із гарантією до 20 років. Модель може похвалитися також вбудованим захистом від критичних перепадів напруги Volt Control, а також технологією SpaceMax, завдяки якій вдалося збільшити внутрішній простір без зміни зовнішніх габаритів холодильника.

Характеристики:

загальний корисний об’єм: 387 л,

холодильна камера: 273 л,

морозильна камера: 114 л

повна система No Frost: є,

клас енергоспоживання: A++

рівень шуму: 35 дБ,

технологія SpaceMax: є.

Видео дня

Ціна: близько 32 000 грн.

LG GW-B509SLKM

Холодильник LG GW-B509SLKM Фото: LG

Модель LG GW-B509SLKM оснащена лінійним інверторним компресором, розробленим інженерами, що забезпечує довговічність і тиху роботу — рівень шуму цієї моделі становить лише 35 дБ. Він оснащений системою DoorCooling+, яка подає холодне повітря з верхньої частини панелі, охолоджуючи продукти на полицях на 32% швидше. Також у холодильній камері є зона свіжості Fresh Balancer, що дозволяє регулювати вологість.

Цей рефрижератор є лідером серед українських споживачів. Варто зазначити, що на нього надходить найменша кількість скарг.

Характеристики:

об'єм: 384 л,

система Total No Frost: є,

система охолодження DoorCooling+: є,

клас енергоспоживання: A++

рівень шуму: 35 дБ,

зона Fresh Balancer: є.

Ціна: близько 25 000 грн.

Bosch KGN39VL316

Холодильник Bosch KGN39VL316 Фото: Bosch

Модель Bosch KGN39VL316 є зносостійкою та здатна прослужити до 12–15 років без ремонту. Вона оснащена системою багатопотокового охолодження MultiAirflow та зоною свіжості VitaFresh, яка ідеально зберігає м’ясо та овочі при температурі 0 градусів Цельсія.

Характеристики:

об'єм: 366 л,

технологія розморожування No Frost: є,

рівень шуму 39 дБ,

клас енергоспоживання: A++

система багатопотокового охолодження MultiAirflow: є,

зона VitaFresh: є.

Ціна: близько 28 000 грн.

Whirlpool WHK 26413 X6EA1

Холодильник Whirlpool WHK 26413 X6EA1 Фото: Whirlpool

Корпус холодильника Whirlpool WHK 26413 X6EA1 виготовлений із міцного пластику, має якісні контури охолодження та довговічні компресори. Його особливістю також є смарт-технологія 6th Sense ("6-е чуття" — англ.), яка безперервно контролює температуру всередині холодильної камери та відновлює її під час відкриття дверцят.

Характеристики:

корисний об’єм: 340 л,

смарт-технологія 6th Sense: є,

система No Frost: є,

клас енергоспоживання: A+

рівень шуму: 35 дБ.

Ціна: близько 29 900 грн.

Samsung RB33J3000SA

Холодильник Samsung RB33J3000SA Фото: Samsung

Завершує п’ятірку лідерів Samsung RB33J3000SA — перевірений часом хіт продажів на українському ринку, що славиться "незнищенною" механікою, інверторним двигуном та довговічними полицями із загартованого скла.

Він оснащений системою All-Around Cooling, яка забезпечує рівномірний розподіл холоду. Серед переваг варто відзначити повну систему No Frost та наявність висувної полиці Easy Slide для зручного доступу до продуктів, що знаходяться в глибині.

Характеристики:

корисний об’єм: 328 л,

об'єм холодильної камери: 230 л,

об'єм морозильної камери: 98 л,

клас енергоспоживання: A+

рівень шуму: 40 дБ,

система All-Around Cooling: є,

технологія No Frost: є,

висувна полиця Easy Slide: є.

Ціна: близько 25 000 грн.

Раніше повідомлялося, яка деталь холодильника вважається найгіршою і чому вона часто виходить з ладу.