Найнадійніші холодильники 2026 року в Україні: моделі Samsung, LG, Bosch, Whirlpool (фото)
У рейтингу Фокусу — холодильники Samsung RB38C676ES9, LG GW-B509SLKM, Bosch KGN39VL316, Whirlpool WHK 26413 X6EA1 та Samsung RB33J3000SA.
Фокус включив до свого огляду холодильники з інверторними компресорами, розраховані на термін експлуатації 12–15 років, а також такі, що мають низький рівень шуму (35 дБ) та енергоспоживання (клас А++), що особливо важливо для українців з огляду на перебої з електропостачанням.
Samsung RB38C676ES9
Samsung RB38C676ES9 оснащений цифровим інверторним компресором із гарантією до 20 років. Модель може похвалитися також вбудованим захистом від критичних перепадів напруги Volt Control, а також технологією SpaceMax, завдяки якій вдалося збільшити внутрішній простір без зміни зовнішніх габаритів холодильника.
Характеристики:
- загальний корисний об’єм: 387 л,
- холодильна камера: 273 л,
- морозильна камера: 114 л
- повна система No Frost: є,
- клас енергоспоживання: A++
- рівень шуму: 35 дБ,
- технологія SpaceMax: є.
Ціна: близько 32 000 грн.
LG GW-B509SLKM
Модель LG GW-B509SLKM оснащена лінійним інверторним компресором, розробленим інженерами, що забезпечує довговічність і тиху роботу — рівень шуму цієї моделі становить лише 35 дБ. Він оснащений системою DoorCooling+, яка подає холодне повітря з верхньої частини панелі, охолоджуючи продукти на полицях на 32% швидше. Також у холодильній камері є зона свіжості Fresh Balancer, що дозволяє регулювати вологість.
Цей рефрижератор є лідером серед українських споживачів. Варто зазначити, що на нього надходить найменша кількість скарг.
Характеристики:
- об'єм: 384 л,
- система Total No Frost: є,
- система охолодження DoorCooling+: є,
- клас енергоспоживання: A++
- рівень шуму: 35 дБ,
- зона Fresh Balancer: є.
Ціна: близько 25 000 грн.
Bosch KGN39VL316
Модель Bosch KGN39VL316 є зносостійкою та здатна прослужити до 12–15 років без ремонту. Вона оснащена системою багатопотокового охолодження MultiAirflow та зоною свіжості VitaFresh, яка ідеально зберігає м’ясо та овочі при температурі 0 градусів Цельсія.
Характеристики:
- об'єм: 366 л,
- технологія розморожування No Frost: є,
- рівень шуму 39 дБ,
- клас енергоспоживання: A++
- система багатопотокового охолодження MultiAirflow: є,
- зона VitaFresh: є.
Ціна: близько 28 000 грн.
Whirlpool WHK 26413 X6EA1
Корпус холодильника Whirlpool WHK 26413 X6EA1 виготовлений із міцного пластику, має якісні контури охолодження та довговічні компресори. Його особливістю також є смарт-технологія 6th Sense ("6-е чуття" — англ.), яка безперервно контролює температуру всередині холодильної камери та відновлює її під час відкриття дверцят.
Характеристики:
- корисний об’єм: 340 л,
- смарт-технологія 6th Sense: є,
- система No Frost: є,
- клас енергоспоживання: A+
- рівень шуму: 35 дБ.
Ціна: близько 29 900 грн.
Samsung RB33J3000SA
Завершує п’ятірку лідерів Samsung RB33J3000SA — перевірений часом хіт продажів на українському ринку, що славиться "незнищенною" механікою, інверторним двигуном та довговічними полицями із загартованого скла.
Він оснащений системою All-Around Cooling, яка забезпечує рівномірний розподіл холоду. Серед переваг варто відзначити повну систему No Frost та наявність висувної полиці Easy Slide для зручного доступу до продуктів, що знаходяться в глибині.
Характеристики:
- корисний об’єм: 328 л,
- об'єм холодильної камери: 230 л,
- об'єм морозильної камери: 98 л,
- клас енергоспоживання: A+
- рівень шуму: 40 дБ,
- система All-Around Cooling: є,
- технологія No Frost: є,
- висувна полиця Easy Slide: є.
Ціна: близько 25 000 грн.
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