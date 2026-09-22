iPhone 18 против iPhone 17: чей аккумулятор держит заряд дольше на самом деле (фото)

iPhone 18 Pro обещает более длительное время автономной работы и ускоренную зарядку. Эксперты сравнили заявления Apple с результатами независимых тестов и показателями прошлогодней модели.

Судя по заявленным характеристикам, новинка демонстрирует заметный прирост автономности по сравнению с iPhone 17 Pro; то же самое касается и модели iPhone 18 Pro Max, пишет bgr.com.

Представляя новый iPhone 18 Pro на сентябрьской презентации 2026 года, компания Apple заявила о значительном прогрессе в автономности устройства благодаря более энергоэффективному чипу A20 Pro и новой конструкции аккумулятора. В Apple отметили, что iPhone 18 Pro способен работать без подзарядки целый день — на уровне iPhone 17 Pro Max, — несмотря на более компактные физические размеры. Что касается iPhone 18 Pro Max, обладающего преимуществом в габаритах, то для него заявлен самый масштабный прирост времени автономной работы за всю историю iPhone. Но что это означает на практике и действительно ли аккумулятор iPhone 18 Pro превосходит батарею предшественника?

Видео дня

По оценкам Apple, iPhone 18 Pro способен обеспечить около 36 ч воспроизведения локального видео или 33 ч потокового видео на одном заряде, что на 3 ч превышает показатели модели предыдущего поколения. У iPhone 18 Pro Max улучшения еще более существенны: заявлено 45 ч воспроизведения локального видео и 40 ч потокового вещания. Это прирост на 6 ч для локального воспроизведения и на 5 ч для стриминга по сравнению с iPhone 17 Pro Max. По крайней мере, исходя из официальных данных, обе модели серии Pro обеспечивают увеличение времени автономной работы примерно на 9–15% по сравнению с устройствами прошлого поколения. Но подтверждается ли этот прирост в реальных условиях эксплуатации?

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 18 Pro в тестах автономности в реальных условиях

Уже есть результаты реальных тестов, позволяющие понять, чего именно стоит ожидать от двух моделей iPhone 18 Pro. В ходе тестирования, проведенного изданием TechRadar (включавшего просмотр веб-страниц в сети 5G при яркости экрана 150 нит), iPhone 18 Pro проработал 16,17 ч, продемонстрировав прирост примерно на 6% по сравнению с показателем iPhone 17 Pro (15,21 ч). У iPhone 18 Pro Max прирост оказался еще скромнее — всего 3%: устройство проработало около 18,27 ч против 17,54 ч у предшественника.

Журналистка Джоанна Стерн также провела тщательное тестирование iPhone 18 Pro Max, чтобы проверить заявленные показатели автономности. В ходе ее испытаний, где использовалось автоматическое устройство, нажимавшее кнопку на веб-странице с фиксированным интервалом, iPhone 18 Pro Max проработал 18 ч 57 мин., тогда как iPhone 17 Pro Max — 18 ч 23 мин. Это прирост на 3%, что практически совпадает с результатами тестов TechRadar.

Хотя сценарии реального использования у всех разные, а на время автономной работы iPhone влияет множество факторов — от уровня сигнала до яркости дисплея, — обе модели iPhone 18 Pro, скорее всего, предложат лишь незначительное улучшение автономности по сравнению с предшественниками, а не те революционные изменения, о которых заявляет маркетинговый отдел Apple. Тем не менее, обе модели обеспечивают работу в течение всего дня при смешанном режиме использования, чего вполне достаточно для большинства пользователей. Разумеется, при умеренной нагрузке можно добиться и более высоких показателей.

Смартфоны iPhone 18 Pro Фото: tomsguide.com

iPhone 18 Pro заряжается быстрее предшественника

Возможно, новая модель и не обеспечит существенного увеличения времени автономной работы по сравнению с iPhone 17 Pro, однако модели 18 Pro определенно заряжаются быстрее. По данным Apple, iPhone 18 Pro и Pro Max могут зарядиться с нуля до 50% всего за 15 мин. при использовании зарядного устройства USB мощностью 60 Вт. Для сравнения: iPhone 17 Pro и Pro Max требуется около 20 мин. для зарядки от 0% до 50% с использованием зарядного устройства мощностью 40 Вт.

Хотя Apple не раскрыла точную скорость зарядки новейших iPhone, она, вероятно, выше, чем у моделей предыдущего поколения, которые в ходе сторонних тестов демонстрировали показатель около 38 Вт. Чтобы воспользоваться преимуществами ускоренной зарядки на моделях iPhone 18 Pro, понадобится либо официальный адаптер Apple мощностью 40 Вт (с пиковой выходной мощностью 60 Вт), либо сторонний адаптер с поддержкой стандарта USB Power Delivery (USB PD) и мощностью 60 Вт или выше. Как и серия iPhone 17, модели iPhone 18 Pro поддерживают зарядку через MagSafe и Qi2 мощностью 25 Вт, что позволяет зарядить устройство с нуля до 50% примерно за 30 мин.

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