iPhone 18 проти iPhone 17: чий акумулятор насправді довше тримає заряд (фото)

iPhone 18 Pro обіцяє триваліший час автономної роботи та прискорену зарядку. Експерти порівняли заяви Apple з результатами незалежних тестів та показниками минулорічної моделі.

Судячи з заявлених характеристик, новинка демонструє помітне збільшення автономності порівняно з iPhone 17 Pro; те саме стосується й моделі iPhone 18 Pro Max, пише bgr.com.

Представляючи новий iPhone 18 Pro на презентації у вересні 2026 року, компанія Apple заявила про значний прогрес у питанні автономності пристрою завдяки більш енергоефективному чіпу A20 Pro та новій конструкції акумулятора. У Apple зазначили, що iPhone 18 Pro здатний працювати без підзарядки цілий день — на рівні iPhone 17 Pro Max, — незважаючи на більш компактні фізичні розміри. Що стосується iPhone 18 Pro Max, який має перевагу в габаритах, то для нього заявлено наймасштабніший приріст часу автономної роботи за всю історію iPhone. Але що це означає на практиці і чи справді акумулятор iPhone 18 Pro перевершує батарею попередника?

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За оцінками Apple, iPhone 18 Pro здатний забезпечити близько 36 годин відтворення локального відео або 33 години потокового відео на одному заряді, що на 3 години перевищує показники моделі попереднього покоління. У iPhone 18 Pro Max поліпшення ще більш істотні: заявлено 45 годин відтворення локального відео та 40 годин потокового мовлення. Це приріст на 6 годин для локального відтворення та на 5 годин для стрімінгу порівняно з iPhone 17 Pro Max. Принаймні, виходячи з офіційних даних, обидві моделі серії Pro забезпечують збільшення часу автономної роботи приблизно на 9–15% порівняно з пристроями минулого покоління. Але чи підтверджується цей приріст у реальних умовах експлуатації?

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 18 Pro у тестах автономності в реальних умовах

Вже є результати реальних тестів, які дають змогу зрозуміти, чого саме варто очікувати від двох моделей iPhone 18 Pro. Під час тестування, проведеного виданням TechRadar (яке передбачало перегляд веб-сторінок у мережі 5G при яскравості екрана 150 ніт), iPhone 18 Pro пропрацював 16,17 год, продемонструвавши приріст приблизно на 6% порівняно з показником iPhone 17 Pro (15,21 год). У iPhone 18 Pro Max приріст виявився ще скромнішим — лише 3%: пристрій пропрацював близько 18,27 год проти 17,54 год у попередника.

Журналістка Джоанна Стерн також провела ретельне тестування iPhone 18 Pro Max, щоб перевірити заявлені показники автономності. Під час її випробувань, під час яких використовувався автоматичний пристрій, що натискав кнопку на веб-сторінці з фіксованим інтервалом, iPhone 18 Pro Max пропрацював 18 год 57 хв, тоді як iPhone 17 Pro Max — 18 год 23 хв. Це приріст на 3 %, що практично збігається з результатами тестів TechRadar.

Хоча сценарії реального використання у всіх різні, а на час автономної роботи iPhone впливає безліч факторів — від рівня сигналу до яскравості дисплея, — обидві моделі iPhone 18 Pro, найімовірніше, запропонують лише незначне поліпшення автономності порівняно з попередниками, а не ті революційні зміни, про які заявляє маркетинговий відділ Apple. Проте обидві моделі забезпечують роботу протягом усього дня при змішаному режимі використання, чого цілком достатньо для більшості користувачів. Звісно, при помірному навантаженні можна досягти й вищих показників.

Смартфони iPhone 18 Pro Фото: tomsguide.com

iPhone 18 Pro заряджається швидше, ніж його попередник

Можливо, нова модель і не забезпечить істотного збільшення часу автономної роботи порівняно з iPhone 17 Pro, проте моделі 18 Pro, безперечно, заряджаються швидше. За даними Apple, iPhone 18 Pro та Pro Max можуть зарядитися з нуля до 50% всього за 15 хв. при використанні зарядного пристрою USB потужністю 60 Вт. Для порівняння: iPhone 17 Pro та Pro Max потребують близько 20 хв. для заряджання від 0% до 50% за допомогою зарядного пристрою потужністю 40 Вт.

Хоча Apple не повідомила точну швидкість заряджання найновіших iPhone, вона, ймовірно, вища, ніж у моделей попереднього покоління, які під час незалежних тестів демонстрували показник близько 38 Вт. Щоб скористатися перевагами прискореної зарядки на моделях iPhone 18 Pro, знадобиться або офіційний адаптер Apple потужністю 40 Вт (з піковою вихідною потужністю 60 Вт), або сторонній адаптер із підтримкою стандарту USB Power Delivery (USB PD) і потужністю 60 Вт або вище. Як і серія iPhone 17, моделі iPhone 18 Pro підтримують зарядку через MagSafe та Qi2 потужністю 25 Вт, що дозволяє зарядити пристрій з нуля до 50% приблизно за 30 хв.

Раніше повідомлялося, що акумулятори смартфонів Pixel почали швидко розряджатися. Як з’ясувалося, причиною цього стала прихована помилка у прошивці Wi-Fi, зазначають експерти.