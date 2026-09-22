Акумулятори смартфонів Pixel почали швидко розряджатися: про які моделі йдеться (фото)

Як з'ясувалося, причиною всього цього стала прихована помилка у прошивці Wi-Fi, зазначають експерти.

Власники Pixel 11 скаржаться на проблеми з акумуляторами. На щастя, користувачі Reddit допомогли виявити ймовірне джерело проблеми. І, як не дивно, справа може бути в прошивці використовуваного Wi-Fi-обладнання, пише androidpolice.com.

Користувач Reddit під ніком Albamen13 повідомив, що його Pixel 11 втрачав аж 2,5–3 % заряду на годину в режимі очікування. Для порівняння: зазвичай у цьому режимі заряд знижується приблизно на 1 % на годину.

Опублікувавши докладний звіт про свої спостереження, Albamen13 швидко знайшов ймовірного винуватця: чіп Wi-Fi. Імовірно, він "будив" телефон 135 разів на хвилину, не даючи пристрою перейти в режим сну. Саме неможливість переходу в режим сну й призводила до підвищеного споживання енергії.

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Спочатку здавалося, що винен саме стандарт Wi-Fi 6, оскільки під час тестування з Wi-Fi 5 показники були значно нижчими, і користувач Reddit вважав це питання вирішеним. Однак інші учасники обговорення заперечили ці висновки, зазначивши, що їхні роутери з підтримкою Wi-Fi 6 подібних проблем не викликали.

Смартфон Pixel 11 Фото: cnet.com

Подальше розслідування показало, що справа не в стандарті бездротового зв’язку, а, судячи з усього, у прошивці маршрутизатора. Зокрема, проблема виникає під час використання будь-яких маршрутизаторів Wi-Fi 6 із прошивкою Tenda.

Цей випадок наочно демонструє, як процес пошуку несправності може розпочатися з однієї дрібної проблеми й поступово призвести до виявлення справжнього винуватця. Згідно з публікацією, підозра впала на маршрутизатори Tenda Mesh3X, TP-Link Omada та Fritz!Box, тоді як моделі Huawei та Asus виявилися не причетними. Втім, варто зазначити, що й це може бути не цілковитою правдою. Мало того, що ця історія сповнена несподіваних поворотів, так ще й вибірка випадків вкрай мала.

Але надія є. Цілком імовірно, що інформація про цю проблему дійде до Google, і фахівці зможуть з’ясувати причину та усунути несправність.

Також цілком можливо, що справа в сумнозвісній помилці, яка спричиняє надмірний розряд акумулятора на Pixel 10. Зрештою, ніхто не стверджував, що у проблеми з Pixel 10 має бути лише одна причина. Цим можна пояснити, чому багато хто був твердо переконаний у тому, що проблема нікуди не зникла.

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