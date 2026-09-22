Аккумуляторы смартфонов Pixel начали быстро разряжаться: о каких моделях речь (фото)

Оказалось, что всему виной скрытая ошибка в прошивке Wi-Fi, говорят эксперты.

Владельцы Pixel 11 жалуются на проблемы с аккумуляторами. К счастью, пользователи Reddit помогли выявить вероятный источник проблемы. И, как ни странно, дело может быть в прошивке используемого Wi-Fi-оборудования, пишет androidpolice.com.

Пользователь Reddit под ником Albamen13 сообщил, что его Pixel 11 терял внушительные 2,5–3% заряда в час в режиме ожидания. Для сравнения: обычно в этом режиме заряд падает примерно на 1% в час.

Опубликовав подробный отчет о своих наблюдениях, Albamen13 быстро нашел вероятного виновника: чип Wi-Fi. Предположительно, он "будил" телефон 135 раз в минуту, не давая устройству перейти в спящий режим. Именно невозможность перехода в спящий режим и приводила к повышенному расходу энергии.

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Поначалу казалось, что виноват именно стандарт Wi-Fi 6, так как при тестировании с Wi-Fi 5 разряд был значительно ниже, и пользователь Reddit счел вопрос закрытым. Однако другие участники обсуждения оспорили эти выводы, отметив, что их роутеры с поддержкой Wi-Fi 6 подобных проблем не вызывали.

Смартфон Pixel 11 Фото: cnet.com

Дальнейшее расследование показало, что дело не в стандарте беспроводной связи, а, по-видимому, в прошивке роутера. В частности, проблема возникает при использовании любых роутеров Wi-Fi 6 с прошивкой Tenda.

Этот случай наглядно демонстрирует, как процесс поиска неисправности может начаться с одной мелкой проблемы и постепенно привести к обнаружению истинного виновника. Согласно публикации, подозрение пало на роутеры Tenda Mesh3X, TP-Link Omada и Fritz!Box, тогда как модели Huawei и Asus оказались ни при чем. Впрочем, стоит отметить, что и это может быть не всей правдой. Мало того, что эта история полна неожиданных поворотов, так еще и выборка случаев крайне мала.

Но надежда есть. Вполне вероятно, что информация об этой проблеме дойдет до Google, и специалисты смогут найти причину и устранить неисправность.

Также вполне возможно, что дело в печально известной ошибке, вызывающей повышенный разряд аккумулятора на Pixel 10. В конце концов, никто не утверждал, что у проблемы с Pixel 10 должна быть лишь одна причина. Этим может объясняться, почему многие были твердо убеждены в том, что проблема никуда не делась.

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