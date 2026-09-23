Качественные керамические обогреватели для квартир: хорошо греют и работают тихо (фото)

Фокус выбрал самые лучшие модели 2026 года керамических и графеновых обогревателей, которые помогут зимой согреться, если вдруг отключат отопление.

В последнее время популярность приобретают обогреватели с графеновыми и керамическими нагревателями в форм-факторе "башня". Они не занимают много места, работают тихо и даже имеют уютный эффект камина. Фокус расскажет о лучших моделях 2026 года.

Многофункциональные обогреватели

Обогреватель Dreo MC76 Фото: Amazon.com

Dreo MC76 / MC706. Этот обогреватель оснащен системой климат-контроля, сочетающей мощный керамический PTC-нагреватель на 2000 Вт и высокоскоростной DC-мотор для охлаждения. Именно поэтому его можно использовать и зимой, и летом. Также он располагает смарт-термостатом, пылевым фильтром и магнитным пультом ДУ для пущего удобства управления.

Adler AD 7730. Устройство решает проблему сухого воздуха зимой благодаря встроенному увлажнителю. Обогреватель имеет мощность 2200 Вт, LCD-дисплей и угол вращения в 80°, так что все помещение прогреется и увлажнится равномерно.

Видео дня

Shark TurboBlade Cool + Heat. Вышедший в обновленной версии премиальный башенный вентилятор-обогреватель с широким углом обдува и продвинутым дизайном.

Обогреватели с имитацией камина

Обогреватель с эффектом камина Teesa TSA8051 Фото: Teesa

Kaminer Ignisse 26401. Башенный обогреватель с ярким LED-экраном (для имитации огня) имеет мощность 2000 Вт, два режима работы: 1000 Вт и 2000 Вт и сенсорное управление. Из дополнительных функций выделим встроенный таймер и термостат для поддержания заданной температуры.

Teesa TSA8051. Колонный обогреватель мощностью 2000 Вт с функцией автоповорота распределит теплый воздух по всей комнате равномерно. Он оснащен светодиодным экраном, пультом ДУ. Устройство обеспечит приятный эффект тлеющих дров.

Компактные и ультратихие башенные обогреватели

Обогреватель Dreo Whole Room Heater 718 Фото: Dreo

Vornado VC-02. Этот вертикальный керамический обогреватель считается одним из самых тихих устройств на рынке, поддерживает точное поддержание температуры и мягкое панорамное распределение тепла.

Dreo Whole Room Heater (серии 718 / Atom). Компактные башни, оснащенные системой безопасности Shield360° (датчики опрокидывания, перегрева и огнеупорные материалы). Модели ценятся за вертикально направленный воздушный поток и минимальный уровень шума (около 34 дБ).

Ранее сообщали о том, что Xiaomi выпустила модель Mijia Graphene Heater Pro. С 28 сентября устройство будет доступно на краудфандинговой платформе по цене 49 долларов, а позднее поступит в широкую продажу.