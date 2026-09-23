Якісні керамічні обігрівачі для квартир: добре гріють і працюють тихо (фото)

Фокус обрав найкращі моделі 2026 року серед керамічних та графенових обігрівачів, які допоможуть зігрітися взимку, якщо раптом відключать опалення.

Останнім часом набирають популярності обігрівачі з графеновими та керамічними нагрівальними елементами у форм-факторі "вежа". Вони не займають багато місця, працюють тихо і навіть створюють затишну атмосферу каміна. Фокус розповість про найкращі моделі 2026 року.

Багатофункціональні обігрівачі

Обігрівач Dreo MC76 Фото: мороженое

Dreo MC76 / MC706. Цей обігрівач оснащений системою клімат-контролю, що поєднує потужний керамічний PTC-нагрівач потужністю 2000 Вт та високошвидкісний DC-мотор для охолодження. Саме тому його можна використовувати як взимку, так і влітку. Також він має смарт-термостат, пиловий фільтр і магнітний пульт дистанційного керування для ще більшої зручності управління.

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Adler AD 7730. Пристрій вирішує проблему сухого повітря взимку завдяки вбудованому зволожувачу. Обігрівач має потужність 2200 Вт, LCD-дисплей і кут обертання 80°, завдяки чому все приміщення прогріється та зволожиться рівномірно.

Shark TurboBlade Cool + Heat. Преміальний баштовий вентилятор-обігрівач, що вийшов у оновленій версії, з широким кутом обдування та сучасним дизайном.

Обігрівачі з імітацією каміна

Обігрівач з ефектом каміна Teesa TSA8051 Фото: Teesa

Kaminer Ignisse 26401. Баштовий обігрівач із яскравим LED-екраном (для імітації вогню) має потужність 2000 Вт, два режими роботи: 1000 Вт і 2000 Вт, а також сенсорне керування. Серед додаткових функцій варто відзначити вбудований таймер і термостат для підтримання заданої температури.

Teesa TSA8051. Колонний обігрівач потужністю 2000 Вт із функцією автоповороту рівномірно розподілить тепле повітря по всій кімнаті. Він оснащений світлодіодним екраном та пультом дистанційного керування. Пристрій забезпечить приємний ефект тліючого дрова.

Компактні та надзвичайно тихі баштові обігрівачі

Обігрівач Dreo Whole Room Heater 718 Фото: Dreo

Vornado VC-02. Цей вертикальний керамічний обігрівач вважається одним із найтихіших приладів на ринку, забезпечує точне підтримання температури та м’який панорамний розподіл тепла.

Dreo Whole Room Heater (серії 718 / Atom). Компактні башти, оснащені системою безпеки Shield360° (датчики перекидання, перегріву та вогнетривкі матеріали). Ці моделі цінуються за вертикально спрямований повітряний потік та мінімальний рівень шуму (близько 34 дБ).

Раніше повідомлялося, що Xiaomi випустила модель Mijia Graphene Heater Pro. З 28 вересня пристрій буде доступний на краудфандинговій платформі за ціною 49 доларів, а згодом з’явиться у широкому продажу.