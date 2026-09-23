Новые литиевые аккумуляторы уже здесь: одно изменение дало прорыв в емкости и долговечности

Ученые из Корейского научно-исследовательского института химических технологий (KRICT) нашли способ повысить отдачу литий-ионных батарей под высокой нагрузкой всего одной добавкой.

Добавка небольшого количества графитоподобного нитрида углерода в катод предотвратила потери энергии при резком расходе тока.

Новая структура электрода позволит технике дольше работать на максимальной мощности без ущерба для емкости, пишет TechRadar.

В чем суть открытия

При работе аккумулятора ионы лития перемещаются от катода через электролит к аноду, а при отдаче тока возвращаются обратно. Чтобы вместить больше энергии в прежний объем корпуса, производители стремятся делать катоды толще. Однако в утолщенных слоях ионы лития двигаются медленнее, из-за чего батарея теряет значительную часть полезной энергии при резком скачке нагрузки.

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Корейские исследователи решили эту проблему, добавив в состав катода графитоподобный нитрид углерода. Материал облегчает перенос ионов, помогая ячейке быстрее отдавать заряд. В тестах добавка обеспечила рост емкости при быстрой разрядке на 166%, а плотность мощности выросла в 2,85 раза.

Микроскопическое изображение нового катода батареи Фото: TechRadar

Где применят новую разработку

Технология не увеличивает номинальную емкость в миллиампер-часах напрямую, но убирает просадку заряда при пиковом потреблении тока. В электромобилях это позволит совершать частые резкие ускорения без критической потери запаса хода.

Домашние накопители энергии смогут без сбоев питать энергоемкую технику вроде стиральных машин, а дроны получат стабильное питание при резких маневрах и наборе высоты. Также разработка защитит от быстрой разрядки игровые ноутбуки при пиковых нагрузках на видеокарту. В перспективе технология поможет создавать более толстые катоды для увеличения физической емкости аккумуляторов без потери токоотдачи.

Ранее сообщалось про сравнение iPhone 18 против iPhone 17. Выяснилось, чей аккумулятор держит заряд дольше на самом деле.