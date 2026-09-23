Нові літієві акумулятори вже тут: одна зміна забезпечила прорив у ємності та довговічності

Вчені з Корейського науково-дослідного інституту хімічних технологій (KRICT) знайшли спосіб підвищити ефективність літій-іонних акумуляторів під високим навантаженням за допомогою лише однієї добавки.

Додавання невеликої кількості графітоподібного нітриду вуглецю до катода запобігло втратам енергії під час різкого стрибка струму.

Нова структура електрода дозволить техніці довше працювати на максимальній потужності без втрати ємності, пише TechRadar.

У чому полягає суть відкриття

Під час роботи акумулятора іони літію переміщуються від катода через електроліт до анода, а під час віддачі струму повертаються назад. Щоб вмістити більше енергії в колишній об’єм корпусу, виробники прагнуть робити катоди товстішими. Однак у потовщених шарах іони літію рухаються повільніше, через що батарея втрачає значну частину корисної енергії при різкому стрибку навантаження.

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Корейські дослідники вирішили цю проблему, додавши до складу катода графітоподібний нітрид вуглецю. Цей матеріал полегшує перенесення іонів, допомагаючи елементу швидше віддавати заряд. У тестах ця добавка забезпечила зростання ємності під час швидкого розряду на 166%, а щільність потужності зросла у 2,85 раза.

Мікроскопічне зображення нового катода батареї Фото: TechRadar

Де застосовуватимуть нову розробку

Ця технологія не збільшує номінальну ємність у міліампер-годинах безпосередньо, але усуває падіння заряду під час пікового споживання струму. В електромобілях це дозволить здійснювати часті різкі прискорення без критичної втрати запасу ходу.

Домашні накопичувачі енергії зможуть без перебоїв забезпечувати живленням енергоємну техніку, таку як пральні машини, а дрони отримають стабільне живлення під час різких маневрів та набору висоти. Також ця розробка захистить ігрові ноутбуки від швидкого розряджання під час пікових навантажень на відеокарту. У перспективі технологія допоможе створювати товстіші катоди для збільшення фізичної ємності акумуляторів без втрати струмовіддачі.

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