Доступный 4K-телевизор Xiaomi нового поколения: представлен TV S Pro RGB-Mini LED 2027 (фото)

Xiaomi презентовала линейку телевизоров TV S Pro RGB-Mini LED 2027 года с диагоналями от 65 до 98 дюймов.

Смарт ТВ получили раздельную трехцветную подсветку, кадровую частоту 180 Гц в разрешении 4K и пиковую яркость 5000 нит. Новинки стали первыми моделями бренда на базе технологии RGB-Mini LED, пишет Gizmochina.

Особенности технологии RGB-Mini LED

В отличие от стандартных экранов с белой подсветкой и светофильтрами, новинки используют раздельные диоды красного, зеленого и синего свечения. Такое решение обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства BT.2020 и снижает энергопотребление на 30% в сценах с преобладанием одного цвета.

Пиковая яркость матриц достигает 5000 нит. Младшая 65-дюймовая панель получила 2160 зон локального затемнения, а 98-дюймовый вариант оснащен 4860 зонами. Специальное антибликовое покрытие снижает коэффициент отражения экрана до 1,8%.

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Телевизор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 c новой для бренда технологией экрана Фото: Xiaomi

Игровые параметры, радар и звук

Для подключения игровых приставок и компьютеров предусмотрена нативная поддержка разрешения 4K при частоте 180 Гц. Панели поддерживают технологии переменной частоты обновления (VRR), компенсацию размытия MEMC и сертификат AMD FreeSync Premium Pro. Набор интерфейсов включает четыре порта HDMI 2.1 (один с поддержкой eARC), адаптер Wi-Fi 6, Ethernet и разъемы USB.

В телевизоры встроен радар миллиметрового диапазона: датчик отслеживает положение зрителей в комнате и автоматически корректирует параметры картинки. Аппаратная платформа работает под управлением четырехъядерного процессора Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти и операционной системы HyperOS 4.

Акустическая система формата 2.1.2 с настройкой Harman имеет мощность 130 Вт и включает верхние каналы пространственного звука и сабвуфер. Пульт ДУ поддерживает зарядку через порт Type-C и оснащен чипом NFC для быстрой трансляции видео со смартфона. Толщина корпуса составляет от 49,7 мм у модели на 65 дюймов до 54,9 мм у версии на 98 дюймов.

Цены в Китае:

Xiaomi TV S Pro 65" (2160 зон) — 5 999 юаней (около $894).

— 5 999 юаней (около $894). Xiaomi TV S Pro 75" (2880 зон) — 6 999 юаней (около $1 043).

— 6 999 юаней (около $1 043). Xiaomi TV S Pro 85" (3744 зоны) — 8 799 юаней (около $1 311).

— 8 799 юаней (около $1 311). Xiaomi TV S Pro 98" (4860 зон) — 12 999 юаней (около $1 937).

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