Доступний 4K-телевізор Xiaomi нового покоління: представлено TV S Pro RGB-Mini LED 2027 (фото)

Xiaomi презентувала лінійку телевізорів TV S Pro RGB-Mini LED 2027 року з діагоналями від 65 до 98 дюймів.

Смарт-телевізори отримали роздільне триколірне підсвічування, частоту оновлення 180 Гц у роздільній здатності 4K та пікову яскравість 5000 ніт. Новинки стали першими моделями бренду на базі технології RGB-Mini LED, пише Gizmochina.

Особливості технології RGB-Mini LED

На відміну від стандартних екранів із білим підсвічуванням та світлофільтрами, у нових моделях використовуються окремі діоди червоного, зеленого та синього світла. Таке рішення забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору BT.2020 і знижує енергоспоживання на 30 % у сценах, де переважає один колір.

Пікова яскравість матриць сягає 5000 ніт. Молодша 65-дюймова панель отримала 2160 зон локального затемнення, а 98-дюймовий варіант оснащений 4860 зонами. Спеціальне антиблікове покриття знижує коефіцієнт відбиття екрана до 1,8%.

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Телевізор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 із новою для бренду технологією екрану Фото: Xiaomi

ігрові араметри, радар та звук

Для підключення ігрових приставок та комп’ютерів передбачена вбудована підтримка роздільної здатності 4K із частотою 180 Гц. Панелі підтримують технології змінної частоти оновлення (VRR), компенсацію розмиття MEMC та сертифікат AMD FreeSync Premium Pro. Набір інтерфейсів включає чотири порти HDMI 2.1 (один із підтримкою eARC), адаптер Wi-Fi 6, Ethernet та роз'єми USB.

У телевізори вбудовано радар міліметрового діапазону: датчик відстежує положення глядачів у кімнаті та автоматично коригує параметри зображення. Апаратна платформа працює під керуванням чотириядерного процесора Cortex-A73, має 4 ГБ оперативної пам’яті, 64 ГБ вбудованої пам’яті та операційну систему HyperOS 4.

Акустична система формату 2.1.2 з налаштуванням Harman має потужність 130 Вт і включає верхні канали просторового звуку та сабвуфер. Пульт дистанційного керування підтримує зарядку через порт Type-C і оснащений чіпом NFC для швидкої трансляції відео зі смартфона. Товщина корпусу становить від 49,7 мм у моделі на 65 дюймів до 54,9 мм у версії на 98 дюймів.

Ціни в Китаї:

Xiaomi TV S Pro 65" (2160 зон) — 5 999 юанів (близько $894).

— 5 999 юанів (близько $894). Xiaomi TV S Pro 75" (2880 зон) — 6 999 юанів (близько $1 043).

— 6 999 юанів (близько $1 043). Xiaomi TV S Pro 85" (3744 зони) — 8 799 юанів (близько $1 311).

— 8 799 юанів (близько $1 311). Xiaomi TV S Pro 98" (4860 зон) — 12 999 юанів (близько $1 937).

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