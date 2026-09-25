Столетняя загадка: GPT-6 Astra расшифровал немецкую радиограмму о британском крейсере в Крыму

С помощью языковой модели GPT-6 компании Astra удалось восстановить вероятный текст немецкой радиограммы от 27 ноября 1918 года, которая долгое время считалась нерасшифрованной. В сообщении речь идет о пребывании британского флота в Крыму.

Пользователь применил новую модель OpenAI Frontier под названием Astra, чтобы расшифровать немецкое военное радиосообщение, которое на протяжении многих лет оставалось засекреченным. Результатами эксперимента поделился исследователь под псевдонимом prinz.

О чем говорится в сообщении?

Согласно полученному тексту, немецкое командование передавало информацию о британском крейсере в Севастополе и прибытии туда союзной эскадры.

Исторические факты подтверждают точность этих данных: они совпадают с бортовым журналом британского корабля HMS Canterbury. Согласно архивам, этот крейсер пришвартовался в Севастополе 24 ноября 1918 года, а уже 26 ноября там было зафиксировано прибытие союзной эскадры.

Видео дня

В то же время исследователь отмечает, что радиограмма датирована 27 ноября — то есть после Компьенского перемирия (11 ноября 1918 года), положившего конец боевым действиям. Поэтому считать это сообщение предупреждением, которое могло бы изменить ход Первой мировой войны, некорректно — оно носило скорее констатирующий характер.

Как работал ИИ и при чем здесь загадка времени

Радиограмма была зашифрована известным немецким методом ADFGVX. Нейросеть не взламывала неизвестный шифр с нуля, а смогла подобрать правильный ключ к конкретному сообщению. Им оказалось слово TRUPPENVERSCHIEBUNG ("перемещение войск"), которое ранее упоминалось в книге о немецких военных шифрах, изданной в 1935 году.

В качестве кодового слова была использована модель TRUPPENVERSCHIEBUNG

Несмотря на успех, полученный немецкий текст оказался не совсем "чистым" — в частности, часть текста с датой прибытия крейсера осталась неразборчивой.

Кроме того, эксперимент выявил интересное историческое несоответствие. По данным автора исследования, ключ TRUPPENVERSCHIEBUNG был официально введен в употребление лишь 9 декабря 1918 года. Почему дал ли он осмысленный результат для радиограммы, отправленной на две недели раньше (27 ноября), пока остается загадкой.

Исследователь подчеркнул, что ему неизвестно, было ли это сообщение ранее расшифровано кем-то до него, поэтому он не может говорить о полном "историческом открытии". Однако этот эксперимент продемонстрировал значительные возможности данной модели в решении сложных задач.

Напомним, что недавно создатель искусственного интеллекта Клод незаметно построил биолабораторию в США.

Кроме того, армия США едва не вступила в войну с Китаем из-за отчета ИИ о "ядерной бомбе".