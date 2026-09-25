Секрет сторічної давності: GPT-6 Astra розшифрував німецьку радіограму про британський крейсер у Криму

За допомогою мовної моделі GPT-6 Astra вдалося отримати ймовірний текст німецької радіограми від 27 листопада 1918 року, яка тривалий час вважалася нерозшифрованою. У повідомленні йдеться про перебування британського флоту в Криму.

Користувач використав нову модель OpenAI Frontier під назвою Astra, щоб розшифрувати німецьке військове радіоповідомлення, яке було засекреченим упродовж багатьох років. Результатами експерименту поділився дослідник під псевдонімом prinz.

Про що йдеться у повідомленні?

Згідно з отриманим текстом, німецьке командування передавало інформацію про британський крейсер у Севастополі та прибуття туди союзної ескадри.

Історичні факти підтверджують точність цих даних: вони збігаються з бортовим журналом британського корабля HMS Canterbury. Згідно з архівами, цей крейсер пришвартувався у Севастополі 24 листопада 1918 року, а вже 26 листопада там зафіксували прибуття союзної ескадри.

Видео дня

Водночас дослідник зазначає, що радіограма датована 27 листопада — тобто після Комп'єнського перемир'я (11 листопада 1918 року), яке поклало край бойовим діям. Тому вважати це повідомлення попередженням, яке могло б змінити хід Першої світової війни, некоректно — воно мало радше констатуючий характер.

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Радіограма була зашифрована відомим німецьким методом ADFGVX. Нейромережа не зламувала невідомий шифр з нуля, а змогла підібрати правильний ключ до конкретного повідомлення. Ним виявилося слово TRUPPENVERSCHIEBUNG ("переміщення військ"), яке раніше згадувалося в книзі про німецькі військові шифри 1935 року видання.

Модель як шифрувальне слово використала TRUPPENVERSCHIEBUNG

Попри успіх, отриманий німецький текст виявився не цілком "чистим" — зокрема, частина тексту з датою прибуття крейсера залишилася нерозбірливою.

Крім того, експеримент виявив цікаву історичну невідповідність. За даними автора дослідження, ключ TRUPPENVERSCHIEBUNG був офіційно введений у використання лише 9 грудня 1918 року. Чому він дав осмислений результат для радіограми, надісланої на два тижні раніше (27 листопада), наразі залишається загадкою.

Дослідник підкреслив, що йому невідомо, чи було це повідомлення раніше розшифрованим до нього, тому він не може заявляти про цілковите "історичне відкриття". Однак цей експеримент продемонстрував значні можливості цієї моделі у роботі над складними завданнями.

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