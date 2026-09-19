Творець штучного інтелекту Claude непомітно збудував біолабораторію у США

Компанія Anthropic створює лабораторію в районі затоки Сан-Франциско, яка займатиметься не лише комп’ютерним моделюванням, а й біологічними випробуваннями.

Компанія Anthropic непомітно створила лабораторію для проведення досліджень у галузі фізичної біології, розширюючи свої амбіції у сфері штучного інтелекту на фармацевтичну галузь, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Компанія Anthropic заявляла про своє бажання розробити методи лікування рідкісних захворювань, і її робота в галузі біології вийшла за межі "in silico", тобто комп’ютерної оцінки.

У вівторок у інтерв’ю агентству Reuters керівник підрозділу біологічних наук компанії Anthropic Ерік Каудерер-Абрамс підтвердив, що стартап має лабораторію, яка займається експериментальними дослідженнями.

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"Ми вважаємо, що для проведення біологічних досліджень остаточна перевірка, як і раніше, ще деякий час буде здійснюватися в реальних лабораторних умовах. Ми, безумовно, робимо це сьогодні, і я б охарактеризував наш підхід як типовий для більшості біотехнологічних компаній, де частина роботи виконується на наших власних підприємствах, а частина — у співпраці із зовнішніми партнерами" – повідомив Каудерер-Абрамс.

Пізніше представник компанії уточнив, що лабораторія Anthropic не займається виключно розробкою ліків, відмовившись від подальших коментарів.

Біолабораторія Anthropic — чим займається компанія

Одне з джерел заявило, що це невеликий крок на шляху до "грандіозних амбіцій Anthropic щодо боротьби з хворобами", які, на їхню думку, фармацевтична промисловість ігнорує.

І вони поспішають це зробити до того, як працівники та громадськість втратять віру в те, що ШІ виправдовує втрату робочих місць і, можливо, людських життів.

Успіх будь-якої програми з розробки ліків, яку проводить Anthropic, не гарантований; більшість препаратів не проходять клінічні випробування на безпеку та ефективність.

Для генерального директора Anthropic Даріо Амодея ці зусилля мають особистий характер. За його словами, всього за кілька років до появи ліків від цієї хвороби помер його батько.

"Місія компанії — розробляти потужний штучний інтелект таким чином, щоб він приносив користь світу. Найбільші можливості для цього ми бачимо в біологічних науках, і це є рушійною силою всього, що ми робимо", — сказав Каудерер-Абрамс.

Як і інші біотехнологічні компанії, Anthropic активно впроваджує фізичну автоматизацію, повідомили два джерела, які висловилися на умовах анонімності.

За словами одного з джерел, стартап хоче продемонструвати, як його штучний інтелект Claude може керувати роботизованими пристроями для проведення наукових експериментів із мінімальною участю людини. Проте Anthropic вважає, що людський контроль та участь необхідні для забезпечення безпеки, заявив представник компанії.

Розвиток штучного інтелекту турбує як його творців, так і пересічних людей

Прагнення компанії Anthropic впровадити технології, що швидко розвиваються, у біологічну лабораторію відбувається в незвичайний для компанії час.

Протягом останніх двох тижнів деякі дослідники компанії попереджали, що ШІ може призвести до вимирання людства, а компанія Anthropic заявила, що виявила приклади, коли її системи могли бути використані для розробки біологічної зброї, що викликало певний скептицизм.

Амодей також закликав уповільнити темпи розробки, заявивши, що майбутній ШІ, який за своїми можливостями перевершуватиме агентів OpenAI, що зламали Hugging Face, може завдати катастрофічної шкоди. Водночас Anthropic готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму, що потенційно становить 2 трильйони доларів, щоб залучити додаткові кошти для розробки такого ШІ.

"У нашій роботі в галузі біологічних наук ми завжди балансуємо між цими двома аспектами, — сказав Каудерер-Абрамс, — вдосконалюючи моделі таким чином, щоб це сприяло розвитку та прискоренню розробки ліків, і водночас виявляючи вдумливість та обережність у тому, як ми їх використовуємо, щоб мінімізувати ризики".

Компанія Anthropic оголосила про свій намір розпочати розробку лікарських препаратів на заході в Сан-Франциско в червні 2026 року. Тоді було заявлено, що Anthropic проводитиме доклінічні дослідження в галузях, які традиційні компанії не вважають фінансово привабливими.

Компанія також випустила програмне забезпечення під назвою Claude Science, а раніше придбала компанію Novartis. За повідомленнями ЗМІ, угода була укладена приблизно на суму 400 мільйонів доларів у вигляді акцій. Компанія Anthropic підтвердила придбання, яке допоможе їй створити інструменти для розробки ліків, але відмовилася коментувати ціну угоди.

Каудерер-Абрамс заявив, що компанія Anthropic, частково через побоювання щодо конкуренції, встановила межу, згідно з якою вона поки що не проводить клінічних випробувань і зосереджується на потребах, які галузь не може задовольнити.

"Ми не конкуруємо з фармацевтичними та біотехнологічними компаніями, які заробляють на життя виведенням ліків на ринок", — сказав він.

Нагадаємо, раніше армія США ледь не розпочала війну з Китаєм через помилковий звіт ШІ про "ядерну зброю".

Раніше "Фокус" повідомляв, що росіяни використовували ШІ Claude для кібератак та навчання дронів.

Згодом стало відомо, що Ілон Маск і Сем Альтман підтримали заклик уповільнити розвиток ШІ. Ця заява пролунала всього через кілька днів після того, як компанія Anthropic повідомила, що її чат-бот Claude використовувався для спроб створення біологічної зброї та шпигунства за Україною.