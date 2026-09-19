Создатель ИИ Claude незаметно построил биолабораторию в США

Компания Anthropic создает лабораторию в районе залива Сан-Франциско, которая будет заниматься не только компьютерным моделированием, но и биологическими испытаниями.

Компания Anthropic незаметно создала лабораторию для проведения исследований в области физической биологии, продвигая свои амбиции в сфере искусственного интеллекта в область фармацевтики, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Компания Anthropic заявляла о своем желании разработать методы лечения редких заболеваний, и ее работа в области биологии вышла за рамки "in silico" или компьютерной оценки.

В интервью агентству Reuters во вторник глава подразделения биологических наук компании Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил наличие у стартапа лаборатории, занимающейся экспериментальными исследованиями.

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"Мы считаем, что для проведения биологических исследований окончательная проверка по-прежнему и еще некоторое время будет проводиться в реальных лабораторных условиях. Мы, безусловно, делаем это сегодня, и я бы охарактеризовал наш подход как типичный для большинства биотехнологических компаний, где часть работы выполняется на наших собственных предприятиях, а часть — в сотрудничестве с внешними партнерами" – сообщил Каудерер-Абрамс.

Позже представитель компании уточнил, что лаборатория Anthropic не занимается исключительно разработкой лекарств, отказавшись от дальнейших комментариев.

Биолаборатория Anthropic — что разрабатывает компания

Один из источников заявил, что этот небольшой шаг на пути к "грандиозным амбициям Anthropic по борьбе с болезнями", которые, по их мнению, фармацевтическая промышленность игнорирует.

И они спешат это сделать до того, как сотрудники и общественность потеряют веру в то, что ИИ оправдывает потерю рабочих мест и, возможно, человеческих жизней.

Успех любой программы разработки лекарств, которую проводит Anthropic, не гарантирован; большинство препаратов не проходят клинические испытания на безопасность и эффективность.

Для генерального директора Anthropic Дарио Амодея эти усилия имеют личный характер. По его словам, всего за несколько лет до появления лекарства от болезни умер его отец.

"Миссия компании — разрабатывать мощный искусственный интеллект таким образом, чтобы он приносил пользу миру. Наибольшие возможности для этого мы видим в биологических науках, и это является движущей силой всего, что мы делаем", — сказал Каудерер-Абрамс.

Как и другие биотехнологические компании, Anthropic активно внедряет физическую автоматизацию, сообщили два источника, говорившие на условиях анонимности.

По словам одного из источников, стартап хочет продемонстрировать, как его искусственный интеллект Claude может направлять роботизированные устройства для проведения научных экспериментов с минимальным участием человека. Тем не менее, Anthropic считает, что человеческий контроль и участие необходимы для обеспечения безопасности, заявил представитель компании.

Развитие ИИ беспокоит его создателей и обывателей

Стремление компании Anthropic внедрить быстро развивающиеся технологии в биологическую лабораторию происходит в необычное для компании время.

В последние две недели некоторые из исследователей компании предупреждали, что ИИ может привести к вымиранию человечества, а компания Anthropic заявила, что обнаружила примеры, когда ее системы могли быть использованы для разработки биологического оружия, что вызвало определенный скептицизм.

Амодей также призвал к замедлению темпов разработки, заявив, что будущий ИИ, превосходящий по своим возможностям агентов OpenAI, взломавших Hugging Face, может нанести катастрофический ущерб. В то же время Anthropic готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на сумму, потенциально составляющую 2 триллиона долларов, чтобы привлечь дополнительные средства для разработки подобного ИИ.

"В нашей работе в области биологических наук мы всегда балансируем между этими двумя аспектами, — сказал Каудерер-Абрамс, — улучшая модели таким образом, чтобы это способствовало развитию и ускорению разработки лекарств, и в то же время проявляя вдумчивость и осторожность в том, как мы их используем, чтобы минимизировать риски".

Компания Anthropic заявила о своем намерении начать разработку лекарственных препаратов на мероприятии в Сан-Франциско в июне 2026 года. Тогда было заявлено, что Anthropic будет проводить доклинические исследования в областях, которые традиционные компании не считают финансово привлекательными.

Компания также выпустила программное обеспечение под названием Claude Science, а ранее приобрела компанию Novartis. По сообщениям СМИ, сделка была заключена примерно за 400 миллионов долларов в виде акций. Компания Anthropic подтвердила приобретение, которое поможет ей создать инструменты для разработки лекарств, но отказалась комментировать цену сделки.

Каудерер-Абрамс заявил, что компания Anthropic, отчасти из-за опасений по поводу конкуренции, установила границу, согласно которой она пока не проводит клинические испытания и сосредотачивается на потребностях, которые отрасль не может удовлетворить.

"Мы не конкурируем с фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, которые зарабатывают на жизнь выводом лекарств на рынок", — сказал он.

Напомним, ранее армия США едва не начала войну с Китаем из-за ложного отчета ИИ про "ядерку".

Ранее Фокус рассказывал, что россияне использовали ИИ Claude для кибератак и обучения дронов.

После стало известно, что Илон Маск и Сэм Альтман поддержали призыв замедлить развитие ИИ. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как компания Anthropic сообщила, что ее чат-бот Claude использовался для попыток создания биологического оружия и шпионажа за Украиной.