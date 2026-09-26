"Нет оружия мощнее": Гейтс призвал правительство США срочно ввести регулирование в сфере ИИ (видео)

Миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс призвал американских законодателей урегулировать развитие искусственного интеллекта. По его мнению, развитие этой технологии может привести к гибели миллиардов людей в ближайшем будущем.

По мнению миллиардера, существующие проекты в области ИИ требуют регулирования со стороны законодателей на федеральном уровне в США. Об этом он заявил в интервью программе NBC News "Meet the Press".

"ИИ, безусловно, достаточно мощный, чтобы спровоцировать события, которые… приведут к миллиарду смертей. Даже несмотря на то, что достичь 100% очень сложно, никогда не существовало оружия столь мощного, как сочетание людей со злыми намерениями и новейших инструментов ИИ", — заявил Гейтс.

На вопрос ведущей Кристен Велкер о том, необходимо ли принятие соответствующего законодательства в Вашингтоне, Гейтс ответил однозначно: "Безусловно, да". По его словам, "необходимо привлечь правоохранительные органы и политиков к обсуждению того, как именно должны выглядеть гарантии безопасности и мониторинг" — и это должно стать обязательным требованием, которое создаст для отрасли лишь небольшую дополнительную нагрузку, но не приведет к резкому замедлению разработок.

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Гейтс также прокомментировал недавнее заявление генерального директора Anthropic Дарио Амодея, который призвал замедлить темпы развития передовых ИИ-лабораторий и добровольно согласовать стандарты безопасности. Гейтс подчеркнул, что никто "не считает саморегулирование достаточным", а сами компании, занимающиеся разработкой ИИ, могут "контролировать свои действия".

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп отверг призывы замедлить развитие ИИ. Он заявил, что Соединённые Штаты должны сохранить технологическое превосходство над Китаем, и не считает совершенствование ИИ источником серьёзных рисков.

Впоследствии стало известно, что искусственный интеллект "взломал" правительство Австралии. Агент ИИ "взломал" портал Medicare, на котором публикуются статистические данные о национальном медицинском страховании Австралии.