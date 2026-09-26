"Немає зброї потужнішої": Гейтс закликав уряд США терміново регулювати ШІ (відео)

Мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав американських законодавців врегулювати розвиток штучного інтелекту. На його думку, розвиток цієї технології може знищити мільярди людей найближчим часом.

На думку мільярдера, що чинні проєкти ШІ вимагають регуляції з боку законодавців на федеральному рівні в США. Про це він заявив у інтерв'ю NBC News "Meet the Press".

"ШІ, безумовно, достатньо потужний, щоб спровокувати події, які… спричинять мільярд смертей. Навіть попри те, що досягти 100% дуже важко, ніколи не існувало зброї настільки потужної, як поєднання людей зі злими намірами та найновіших інструментів ШІ", — заявив Гейтс.

На запитання ведучої Крістен Велкер, чи потрібне ухвалення законодавства у Вашингтоні, Гейтс відповів однозначно: "Абсолютно так". За його словами, "потрібно залучити правоохоронців і політиків до обговорення того, які саме гарантії безпеки та моніторинг мають виглядати" — і це має бути обов'язковою вимогою, яка створить для індустрії лише невелике додаткове навантаження, але не спричинить драматичного уповільнення розробок.

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Гейтс також прокоментував нещодавню заяву гендиректора Anthropic Даріо Амодея, який закликав уповільнити темпи розвитку передових ШІ-лабораторій та добровільно узгодити стандарти безпеки. Гейтс наголосив, що ніхто "не вважає, що саморегулювання є достатнім", а самі компанії з розробки ШІ можуть "контролювати власні дії".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп відкинув заклики сповільнити розвиток ШІ. Він заявив, що Сполучені Штати повинні зберегти технологічну перевагу над Китаєм, і не вважає вдосконалення ШІ джерелом серйозних ризиків.

Згодом стало відомо, що штучний інтелект "зламав" уряд Австралії. Агент ШІ "зламав" портал Medicare, який надає статистику щодо національного медичного страхування Австралії.