Какой китайский бренд выпускает лучшие смартфоны: Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo или Vivo (фото)

Бренды Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo и Vivo соревнуются за первенство на мировом рынке. Однако у каждой компании есть интересные модели, которые, в конечном итоге, находят своих почитателей.

Издание bgr.com рассмотрело несколько ведущих китайских брендов и рассказало об их особенностях на рынке мобильных устройств.

Huawei

Смартфон Huawei Фото: Huawei

Компания Huawei была основана в 1987 году как производитель телекоммуникационного оборудования. В последующие десятилетия она стала одним из крупнейших мировых поставщиков оборудования для сотовых сетей. В 2003 году компания вышла на потребительский рынок, выпустив свои первые телефоны, а затем постепенно расширила географию продаж, в том числе начав поставки в США в 2010-х годах. Планы технологического гиганта по глобальной экспансии серьезно пострадали в конце того десятилетия: ряд стран ограничил доступ компании на свои рынки из-за опасений по поводу щедрых государственных субсидий со стороны властей КНР и подозрений в сборе данных пользователей в шпионских целях.

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Главным последствием этих ограничений и запретов стало то, что Huawei пришлось разрабатывать собственные аппаратные и программные платформы, не опираясь на сотрудничество с западными правообладателями, такими как Qualcomm и Google. Если раньше смартфоны Huawei работали на базе Android и Windows, то теперь они используют собственную операционную систему компании — HarmonyOS. Как смартфоны, так и компьютеры стали оснащаться не процессорами Intel или Snapdragon, а чипами собственной разработки Huawei — Kirin. Это был сложный и затяжной переходный период, однако компании удалось сохранить высокую лояльность клиентов внутри Китая: более того, в первой половине 2026 года Huawei обошла по объему поставок мобильных телефонов как местных конкурентов, так и Apple. Компания, для которой качество сборки является главным приоритетом, сделала ставку на складные устройства, выпустив серию моделей-"раскладушек" и смартфонов-"книжек", а также представив несколько версий инновационного форм-фактора с тройным сложением в линейке Huawei Mate XT.

Honor

Смартфон Honor Фото: phonearena.com

Китайские технологические конгломераты часто диверсифицируют портфель брендов, чтобы охватить различные сегменты аудитории. Некоторые бренды ориентированы на геймеров, но многие делают упор на оптимальное соотношение цены и качества. Бренд Honor изначально относился именно к этой категории: компания Huawei запустила его в 2013 году. Honor быстро вышла на зарубежные рынки. В 2020 году бренд был передан консорциуму продавцов и поставщиков; этот шаг был предпринят для защиты марки на фоне проблем с цепочками поставок.

В отличие от Huawei периода после 2019 года, техническое оснащение устройств Honor теперь включает не только чипы MediaTek, но и процессоры Qualcomm, а в качестве операционной системы по-прежнему используется Android. Став независимой от бывшей материнской компании, Honor теперь предлагает такие модели, как Play11, оснащенную чипсетом начального уровня серии Snapdragon 4 и стоящую в эквиваленте 210 долларов. Также в линейке представлены модель среднего класса Honor 600 и Honor Robot Phone — устройство с камерой на встроенном подвесе, обеспечивающем четыре степени свободы движения; эта модель создана совместно с производителем оборудования для киносъемки Arri (цена стартует от 1500 долларов).

Oppo и Vivo

Смартфон Oppo Фото: Android Authority

Примерно три из десяти телефонов, продаваемых в Китае, приходятся на долю двух компаний, имеющих общие корни: Oppo и Vivo. Обе они были созданы производителем бытовой техники BBK.

Компания Oppo начала свою деятельность в 2004 году с выпуска Blu-ray-плееров, а в 2009 году переключилась на смартфоны, полностью отделившись от BBK. Год спустя BBK учредила Vivo как производителя телефонов, находящегося под ее прямым контролем. В 2023 году BBK прекратила существование как публичная корпорация, и теперь Oppo и Vivo, судя по всему, действуют совершенно независимо друг от друга.

Oppo известна и как материнская компания брендов Realme (ориентированного на рынки Индии, Южной и Центральной Азии, Европы) и OnePlus. Признаком упадка OnePlus может служить передача прав на интеллектуальную собственность: если раньше OnePlus в течение нескольких лет владела лицензией Hasselblad на технологии цветопередачи для камер своих флагманов, то теперь эта лицензия принадлежит Oppo. Компания активно продвигает этот фотобренд, используя его в своем флагмане Find X9 Ultra, оснащенном телеобъективом с 10-кратным увеличением. У Vivo есть очень похожий флагман с упором на камеру — X300 Ultra, созданный в рамках аналогичного партнерства с производителем оптики Zeiss.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi Фото: zdnet.com

Из всех крупных игроков Xiaomi вышла на рынок позже остальных. Тем не менее, компания стремительно заявила о себе в 2011 году, выпустив Mi 1 — смартфон на базе Android стоимостью около 300 долларов. С тех пор Xiaomi значительно расширила ассортимент, запустив несколько суббрендов: бюджетный Redmi, ориентированный на Европу Poco и игровой Black Shark (просуществовавший, правда, недолго). Нельзя не упомянуть и о том, что Xiaomi осваивает новые сферы деятельности, включая бытовую технику, канцелярские товары, средства личной гигиены и даже полноценный электрический седан.

Несмотря на то, что портфолио компании охватывает широкий спектр направлений, Xiaomi по-прежнему делает ставку на мощные флагманские модели смартфонов, привлекающие внимание покупателей. Одноименная серия Xiaomi отличается характеристиками премиум-класса, сбалансированными для любых задач, включая камеры с оптикой Leica. При этом Xiaomi 18 Fold должен стать первым складным смартфоном бренда в форм-факторе "книжки", призванным составить конкуренцию модели среднего размера Galaxy Z Fold 8 от Samsung. Тем временем Redmi Note 17 Pro Max получил впечатляющий аккумулятор емкостью 10 А·ч при диагонали экрана 6,83 дюйма. Завершает эту сильную линейку Poco F9 Pro, оснащенный новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и поддерживающий технологии улучшения звука от Bose.

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