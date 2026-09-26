Почему Motorola Signature 27 оказался хуже смартфонов Pixel: ответ пользователей удивил (фото)

В профильном сообществе Pixel на Reddit прямо спросили, готов ли кто-нибудь променять свой Pixel на Signature 27. Ответы были практически единодушными: "нет".

Signature 27 от Motorola придется конкурировать с премиальными Android-смартфонами, такими как недавно вышедший Pixel 11. В Motorola прекрасно понимают важность момента и, судя по всему, создали тщательно продуманный аппарат, способный справиться с этой задачей, однако поклонников Pixel новинка пока не впечатлила, пишет эксперт androidpolice.com.

В профильном сообществе Pixel на Reddit прямо спросили, готов ли кто-нибудь променять свой Pixel на Signature 27. Ответы были практически единодушными: "нет".

В адрес внешнего вида Signature 27 прозвучало немало нелестных отзывов: многие называли смартфон откровенно некрасивым, а самые жесткие упреки касались блока камер. "Все выглядит потрясающе, пока взгляд не падает на это чудовищное оформление камеры", — заметил один из пользователей.

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Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Блок камер, состоящий из двух перегруженных элементами рядов, напоминает фасеточные глаза насекомого — за исключением одного крупного пустого пространства посередине нижнего ряда.

Впрочем, к самой камере придраться сложно: она оснащена основным сенсором Sony LYTIA 910 на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 200 Мп. В системе используется фирменный движок Motorola Video Enhancement Engine, который корректирует цветопередачу, анализируя сцену как до, так и во время съемки.

Смартфон Pixel 11 Фото: androidpolice.com

Signature 27 привлекает внимание благодаря поддержке GrapheneOS — ориентированной на конфиденциальность операционной системы, которая вызывает большой интерес у пусть и немногочисленной, но преданной аудитории.

И если для фанатов этой системы новость стала важным событием, то для владельцев Pixel — единственных других смартфонов с поддержкой GrapheneOS — она не стала чем-то новым. GrapheneOS можно установить на смартфоны Pixel поколений с 8-го по 10-е.

Хотя цена на Signature 27 еще не объявлена, можно с уверенностью сказать, что он будет стоить дороже любой из этих моделей. Тем не менее, для тех, кто ищет совершенно новый флагман премиум-класса с поддержкой GrapheneOS, Signature 27 станет отличным выбором.

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У Motorola сложилась не лучшая репутация в вопросах обновления Android. Буквально в прошлом месяце широко обсуждалась новость о том, что компания опубликовала список моделей, которые получат Android 17, однако конкретные сроки при этом не назывались. Поэтому неудивительно, что пользователи сабреддита, посвященного Pixel, скептически отнеслись к идее покупки смартфона Motorola. "За всю свою историю Motorola ни разу не выпускала обновления Android вовремя", — заметил один из них.

Для модели Signature 27 компания гарантирует 7 обновлений ОС и 7 лет выпуска патчей безопасности, но сомнения относительно своевременности этих обновлений сохраняются. Разумеется, здесь присутствует определенная предвзятость, ведь комментарии оставляют люди, уже достаточно заинтересованные в Pixel, чтобы участвовать в обсуждениях на профильном сабреддите. Однако владельцы Pixel — это именно та аудитория, которую Motorola должна привлечь, чтобы добиться успеха на рынке флагманских смартфонов классического форм-фактора.

Владельцы Pixel тепло отзывались о моделях Motorola, которые нравились им в прошлом, и даже те, кто не планирует покупку новинки, приветствуют появление еще одного Android-смартфона на рынке. "Я бы себе такой не взял, но здорово, что Motorola пытается занять нишу, освободившуюся после ухода OnePlus, — отметил один из пользователей. — Особенно если они сделают ставку и на качественное "железо". Для экосистемы Android это пойдет только на пользу".

Ранее мы писали о том, почему дорогие флагманы разочаровали эксперта. С каждым годом статус "Pro" все больше отдаляется от того, что на самом деле нужно большинству пользователей.