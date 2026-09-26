Чому Motorola Signature 27 виявився гіршим за смартфони Pixel: відповідь користувачів здивувала (фото)

У профільному співтоваристві Pixel на Reddit прямо запитали, чи готовий хтось обміняти свій Pixel на Signature 27. Відповіді були практично одностайними: "ні".

Signature 27 від Motorola доведеться конкурувати з преміальними Android-смартфонами, такими як нещодавно випущений Pixel 11. У Motorola чудово розуміють важливість моменту і, судячи з усього, створили ретельно продуманий пристрій, здатний впоратися з цим завданням, однак шанувальників Pixel новинка поки що не вразила, пише експерт androidpolice.com.

У профільному співтоваристві Pixel на Reddit прямо запитали, чи готовий хтось обміняти свій Pixel на Signature 27. Відповіді були практично одностайними: "ні".

Щодо зовнішнього вигляду Signature 27 пролунало чимало невтішних відгуків: багато хто називав смартфон відверто непривабливим, а найжорсткіші закиди стосувалися блоку камер. "Усе виглядає приголомшливо, доки погляд не зупиняється на цьому жахливому оформленні камери", — зауважив один із користувачів.

Видео дня

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Блок камер, що складається з двох рядів, переповнених елементами, нагадує фасеточні очі комахи — за винятком одного великого порожнього простору посередині нижнього ряду.

Втім, до самої камери важко причепитися: вона оснащена основним сенсором Sony LYTIA 910 на 50 Мп та перископічним телеоб’єктивом на 200 Мп. У системі використовується фірмовий движок Motorola Video Enhancement Engine, який коригує передачу кольорів, аналізуючи сцену як до, так і під час зйомки.

Смартфон Pixel 11 Фото: androidpolice.com

Signature 27 привертає увагу завдяки підтримці GrapheneOS — операційної системи, орієнтованої на конфіденційність, яка викликає великий інтерес у нечисленної, але відданої аудиторії.

І якщо для шанувальників цієї системи ця новина стала важливою подією, то для власників Pixel — єдиних інших смартфонів із підтримкою GrapheneOS — вона не стала чимось новим. GrapheneOS можна встановити на смартфони Pixel поколінь від 8-го до 10-го.

Хоча ціна на Signature 27 ще не оголошена, можна з упевненістю сказати, що він коштуватиме дорожче за будь-яку з цих моделей. Проте для тих, хто шукає абсолютно новий флагман преміум-класу з підтримкою GrapheneOS, Signature 27 стане чудовим вибором.

Опитування Смартфон якого бренду ви розглядаєте як наступну покупку? Опитування відкрите до Samsung Apple Xiaomi POCO Realme Motorola Oppo Vivo OnePlus Інший Голосувати

У Motorola склалася не найкраща репутація щодо оновлень Android. Буквально минулого місяця широко обговорювалася новина про те, що компанія опублікувала перелік моделей, які отримають Android 17, однак конкретних термінів при цьому не називалося. Тому не дивно, що користувачі субреддіту, присвяченого Pixel, скептично поставилися до ідеї придбання смартфона Motorola. "За всю свою історію Motorola жодного разу не випускала оновлення Android вчасно", — зауважив один із них.

Для моделі Signature 27 компанія гарантує 7 оновлень ОС та 7 років випуску патчів безпеки, але сумніви щодо своєчасності цих оновлень залишаються. Звісно, тут присутня певна упередженість, адже коментарі залишають люди, які вже достатньо зацікавлені в Pixel, щоб брати участь в обговореннях на профільному субреддіті. Однак власники Pixel — це саме та аудиторія, яку Motorola має залучити, щоб досягти успіху на ринку флагманських смартфонів класичного форм-фактора.

Власники Pixel тепло відгукувалися про моделі Motorola, які їм подобалися раніше, і навіть ті, хто не планує купувати новинку, вітають появу ще одного Android-смартфона на ринку. "Я б собі такий не взяв, але чудово, що Motorola намагається зайняти нішу, яка звільнилася після відходу OnePlus, — зазначив один із користувачів. — Особливо якщо вони зроблять ставку й на якісне "залізо". Для екосистеми Android це піде тільки на користь".

Раніше ми писали про те, чому дорогі флагмани розчарували експерта. З кожним роком статус "Pro" дедалі більше віддаляється від того, що насправді потрібно більшості користувачів.