Досить купувати смартфони серії Pro: чому дорогі флагмани розчарували експерта (фото)

З кожним роком статус "Pro" дедалі більше віддаляється від того, що насправді потрібно більшості користувачів.

Експерт видання androidpolice.com на прикладі смартфона Google Pixel 10a пояснив, чому пристрої середнього класу нічим не поступаються дорожчим моделям із приставкою "Pro".

Pixel 10a є переконливим доказом того, що розвиток флагманських смартфонів досяг свого піку, а більшість людей переплачує за пристрої, які обіцяють більше, ніж дають на практиці.

Смартфон отримав дизайн, ідентичний Pixel 9a: ті самі габарити, розташування камер і загальні враження від користування. Щодо екрану, то тут встановлено 6,3-дюймову OLED-панель із частотою оновлення 120 Гц. Хоча сьогодні це вже не вважається чимось видатним — скоріше, це стандарт для ринку, — флагмани не настільки вже й випередили його. Хіба що пікова яскравість у них може бути вищою, але в іншому ви нічого не втрачаєте.

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За продуктивність відповідає чип Google Tensor G4. Це не найновіший процесор, встановлений у серії Pixel 10 Pro, але він і не повинен ним бути. Чипи Tensor завжди були орієнтовані на реальну зручність використання, а не на сухі цифри в бенчмарках. Повсякденна швидкість роботи, обробка знімків, розпізнавання голосу, функції ШІ та загальна плавність роботи системи важливіші за теоретичні пікові показники. Під час перегляду веб-сторінок, спілкування в соцмережах, зйомки фото, навігації та навіть нескладних ігор різниця між флагманським процесором і якісним чіпом середнього рівня стає дедалі більш умовною.

Камера, як і раніше, залишається головною перевагою пристрою. Смартфони серії "A" не раз перевершували за якістю зйомки моделі, які коштують удвічі дорожче. Pixel 10a оснащений звичною системою з двох камер: основним сенсором на 48 Мп і надширококутним модулем на 13 Мп. На папері ці характеристики можуть здатися не надто вражаючими.

Pixel 10a Фото: The Sun

Однак на практиці технології обчислювальної фотографії від Google дають змогу досягати вражаючих результатів навіть на скромному "залізі". Для більшості користувачів це означає чудову роботу HDR, якісну нічну зйомку та стабільно високі результати. Іншими словами — знімки, які завжди виходять вдалими.

Нарешті, радує й час автономної роботи завдяки акумулятору ємністю понад 5000 мА·год.

У сукупності все це робить Pixel 10a смартфоном, у якому грамотно реалізовано найважливіші базові функції — саме ті, що визначають повсякденний досвід користування пристроєм. Саме в цьому Pixel 10a починає складати серйозну конкуренцію флагманським моделям.

Реальні відмінності між Pixel 10a та Pixel 10 Pro не настільки суттєві, як можна було б подумати, дивлячись на різницю в ціні. Так, версія Pro пропонує телеоб'єктив, яскравіший дисплей, швидку зарядку та якісніші матеріали корпусу. І все це вражає саме по собі. Але як часто ці вдосконалення дійсно змінюють повсякденний досвід користування смартфоном?

Для більшості знімків телеоб'єктив не потрібен. Відео на телефоні — це ролики в Instagram і YouTube, а не новинки кіноіндустрії у форматі 8К. Процесор рідко навантажується настільки, щоб виправдати подвійну переплату заради незначного приросту продуктивності. І це справедливо для більшості користувачів.

Набагато важливішими є надійність камери, плавність роботи, час автономної роботи та тривала програмна підтримка. І саме тут Google непомітно підриває позиції своїх преміальних моделей.

Pixel 10a Фото: Android Authority

Смартфони Pixel серії "А" отримують такі самі гарантії довгострокових оновлень ПЗ, як і флагманські моделі Pixel. Це означає роки оновлень Android, патчів безпеки та нових функцій. На практиці Pixel 10a застаріватиме майже так само повільно, як і Pixel 10 Pro. Це кардинально змінює співвідношення ціни та цінності.

"Ви більше не купуєте пристрій середнього класу з коротким життєвим циклом. Ви отримуєте доступ до довгострокової програмної платформи з першокласною обробкою зображень і плавною роботою під час виконання повсякденних завдань. І все це — за ціною, яка значно нижча за вартість моделей Pro", — пише експерт.

Протягом багатьох років купівля бюджетного смартфона неминуче означала компроміс — чи то гірший екран, чи то невисока продуктивність, чи то посередні камери. Доводилося чимось жертвувати. Але сьогодні ситуація змінилася. Pixel 10a наочно демонструє, який шлях пройшли смартфони середнього класу.

"Тепер замість питання про те, від чого вам доводиться відмовлятися, варто запитати: що саме ви отримуєте, переплачуючи вдвічі? І відповідь — залежно від того, як ви користуєтеся пристроєм, — така: не так уже й багато", — підсумовує автор.

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