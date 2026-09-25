Хватит покупать смартфоны серии Pro: почему дорогие флагманы разочаровали эксперта (фото)

С каждым годом статус "Pro" все больше отдаляется от того, что на самом деле нужно большинству пользователей.

Эксперт издания androidpolice.com на примере смартфона Google Pixel 10a объяснил, почему аппараты среднего класса ничем не хуже более дорогих моделей с приставкой "Pro".

Pixel 10a служит веским доказательством того, что развитие флагманских смартфонов достигло своего пика, а большинство людей переплачивает за устройства, которые обещают больше, чем дают на практике.

Смартфон получил дизайн, идентичный Pixel 9a: те же габариты, расположение камер и общие ощущения от использования. Что касается экрана, то здесь установлена ​​6,3-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Хотя сегодня это уже не считается чем-то выдающимся — скорее, это стандарт для рынка, — флагманы ушли не так уж далеко вперед. Разве что пиковая яркость у них может быть выше, но в остальном вы ничего не теряете.

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За производительность отвечает чип Google Tensor G4. Это не самый новейший процессор, установленный в серии Pixel 10 Pro, но он и не обязан им быть. Чипы Tensor всегда были ориентированы на реальное удобство использования, а не на сухие цифры в бенчмарках. Повседневная скорость работы, обработка снимков, распознавание голоса, функции ИИ и общая плавность системы важнее теоретических пиковых показателей. При просмотре веб-страниц, общении в соцсетях, съемке фото, навигации и даже несложных играх разница между флагманским процессором и качественным чипом среднего уровня становится все более условной.

Камера по-прежнему остается главным преимуществом устройства. Смартфоны серии "A" не раз превосходили по качеству съемки модели, стоящие вдвое дороже. Pixel 10a оснащен привычной системой из двух камер: основным сенсором на 48 Мп и сверхширокоугольным модулем на 13 Мп. На бумаге эти характеристики могут показаться не самыми впечатляющими.

Pixel 10a Фото: The Sun

Однако на практике технологии вычислительной фотографии Google позволяют добиваться потрясающих результатов даже со скромным "железом". Для большинства пользователей это означает отличную работу HDR, качественную ночную съемку и стабильно высокие результаты. Иными словами — снимки, которые всегда получаются удачными.

Наконец, радует и время автономной работы благодаря аккумулятору емкостью более 5000 мА·ч.

В совокупности все это делает Pixel 10a смартфоном, в котором грамотно реализованы самые важные базовые функции — именно те, что определяют повседневный опыт использования устройства. Именно здесь Pixel 10a начинает составлять серьезную конкуренцию флагманским моделям.

Реальные различия между Pixel 10a и Pixel 10 Pro не столь значительны, как можно было бы подумать, глядя на разницу в цене. Да, версия Pro предлагает телеобъектив, более яркий дисплей, быструю зарядку и более качественные материалы корпуса. И все это впечатляет само по себе. Но как часто эти улучшения действительно меняют повседневный опыт использования смартфона?

Для большинства снимков телеобъектив не нужен. Видео на телефоне — это ролики Instagram и YouTube, а не новинки киноиндустрии в формате 8К. Процессор редко нагружается настолько, чтобы оправдать двойную переплату ради незначительного прироста производительности. И это справедливо для большинства пользователей.

Куда важнее надежность камеры, плавность работы, время автономной работы и длительная программная поддержка. И именно здесь Google незаметно подрывает позиции своих премиальных моделей.

Pixel 10a Фото: Android Authority

Смартфоны Pixel серии "А" получают такие же гарантии долгосрочных обновлений ПО, как и флагманские Pixel. Это означает годы обновлений Android, патчей безопасности и новых функций. На практике Pixel 10a будет устаревать почти так же медленно, как и Pixel 10 Pro. Это кардинально меняет соотношение цены и ценности.

"Вы больше не покупаете устройство среднего класса с коротким жизненным циклом. Вы получаете доступ к долгосрочной программной платформе с первоклассной обработкой изображений и плавной работой в повседневных задачах. И все это — по цене, которая значительно ниже стоимости моделей Pro", — пишет эксперт.

Долгие годы покупка бюджетного смартфона неизбежно означала компромисс — будь то экран похуже, невысокая производительность или посредственные камеры. Приходилось чем-то жертвовать. Но сегодня ситуация изменилась. Pixel 10a наглядно демонстрирует, какой путь прошли смартфоны среднего класса.

"Теперь вместо вопроса о том, от чего вам приходится отказываться, стоит спросить: что именно вы получаете, переплачивая вдвое? И ответ — в зависимости от того, как вы пользуетесь устройством, — таков: не так уж и много", — подытоживает автор.

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