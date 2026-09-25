Смартфон Motorola Signature 27 отримає 7 років підтримки завдяки новій ОС: подробиці (фото)

Нещодавно представлений Signature 27 стане першим смартфоном (окрім Pixel), який підтримуватиме захищену GrapheneOS.

GrapheneOS — це операційна система, орієнтована на конфіденційність, створена на базі проєкту Android Open Source Project (AOSP). Досі вона була доступна лише на смартфонах Pixel, хоча вже кілька тижнів було відомо, що деякі смартфони Motorola отримають підтримку цього ПЗ, пише androidpolice.com.

Акаунт GrapheneOS у соціальній мережі X підтвердив, що нещодавно представлений Signature 27 стане першим смартфоном (окрім Pixel), який підтримуватиме цю захищену ОС. У пізнішій публікації команда розробників повідомила, що планується випуск пристроїв із попередньо встановленою системою, але поки що не змогла розкрити подробиці.

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Очікується, що GrapheneOS також з’явиться на складаних смартфонах Razr 2027 року випуску, але першим пристроєм стане саме Signature 27. Це означає, що всі ці пристрої отримають 7 років підтримки. Тобто користуватися смартфонами можна буде майже 10 років.

Під час анонсу Signature 27 компанія Motorola не назвала точну дату виходу новинки на ринок США, обмежившись закликом "стежити за новинами". Втім, інформація на північноамериканському сайті компанії вже була оновлена: тепер там зазначено, що реліз відбудеться в листопаді, хоча конкретну дату в календарі поки що визначити неможливо.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Так само компанія поки що не оприлюднила вартість Signature 27. Однак, з огляду на те, що практично всі останні моделі смартфонів подорожчали через глобальний дефіцит пам’яті, не дивно, якщо майбутній флагман Motorola опиниться серед найдорожчих смартфонів класичного форм-фактора на ринку.

Окрім багатообіцяючого партнерства з GrapheneOS, Motorola також стала одним із перших виробників, які анонсували пристрій на базі новітнього топового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Цей чипсет створено за 2-нанометровим технологічним процесом TSMC і, за наявними даними, забезпечує приріст продуктивності на 13% порівняно з торішнім Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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Хоча команда GrapheneOS визнавала, що моделі Razr Ultra та Razr Fold 2026 року були близькі до отримання підтримки, саме новий комплекс функцій безпеки, реалізований у чіпі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для пристрою Signature 27, сприяв укладенню цього партнерства.

І хоча поки що здається, що ця захищена ОС призначена лише для смартфонів преміум-класу, розробники раніше заявляли про плани щодо її впровадження й на бюджетні пристрої — за умови усунення низки існуючих технічних обмежень.

"В основному все залежить від підходу Qualcomm. Новітні флагманські процесори Snapdragon мають найкращі функції безпеки. Крім того, необхідно, щоб Motorola почала оплачувати Qualcomm більш тривалу підтримку оновлень для пристроїв, що не належать до флагманського сегменту", — зазначали раніше представники команди.

Раніше ми писали про те, що дорогі флагмани розчарували експерта. З кожним роком статус "Pro" дедалі більше віддаляється від того, що насправді потрібно більшості користувачів.