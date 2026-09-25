Смартфон Motorola Signature 27 получит 7 лет поддержки благодаря новой ОС: детали (фото)

Недавно представленный Signature 27 станет первым смартфоном (помимо Pixel), поддерживающим защищенную GrapheneOS.

GrapheneOS — это ориентированная на конфиденциальность операционная система, созданная на базе проекта Android Open Source Project (AOSP). До сих пор она была доступна только на смартфонах Pixel, хотя уже несколько недель было известно, что некоторые смартфоны Motorola получат поддержку этого ПО, пишет androidpolice.com.

Аккаунт GrapheneOS в социальной сети X подтвердил, что недавно представленный Signature 27 станет первым смартфоном (помимо Pixel), поддерживающим эту защищенную ОС. В более поздней публикации команда разработчиков сообщила, что планируется выпуск устройств с предустановленной системой, но пока не смогла раскрыть подробности.

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Ожидается, что GrapheneOS также появится на складных смартфонах Razr образца 2027 года, но первым устройством станет именно Signature 27. Это значит, что все эти аппараты получат 7 лет поддержки. То есть, использовать смартфоны можно будет почти 10 лет.

Во время анонса Signature 27 компания Motorola не стала называть точную дату выхода новинки на рынок США, ограничившись призывом "следить за новостями". Впрочем, информация на североамериканском сайте компании уже была обновлена: теперь там указано, что релиз состоится в ноябре, хотя конкретную дату в календаре пока отметить нельзя.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Аналогичным образом компания пока не раскрыла стоимость Signature 27. Однако, учитывая, что практически все недавние смартфоны подорожали из-за глобального дефицита памяти, не удивительно, если будущий флагман Motorola окажется в числе самых дорогих смартфонов классического форм-фактора на рынке.

Помимо многообещающего партнерства с GrapheneOS, Motorola также стала одним из первых производителей, анонсировавших устройство на базе новейшего топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Этот чипсет создан по 2-нанометровому техпроцессу TSMC и, по имеющимся данным, обеспечивает прирост производительности на 13% по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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Хотя команда GrapheneOS признавала, что модели Razr Ultra и Razr Fold образца 2026 года были близки к получению поддержки, именно новый комплекс функций безопасности, реализованный в чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для устройства Signature 27, способствовал заключению этого партнерства.

И хотя пока кажется, что эта защищенная ОС предназначена только для смартфонов премиум-класса, разработчики ранее заявляли о планах по ее внедрению и на бюджетные устройства — при условии устранения ряда существующих технических ограничений.

"В основном все зависит от подхода Qualcomm. Новейшие флагманские процессоры Snapdragon обладают лучшими функциями безопасности. Кроме того, необходимо, чтобы Motorola начала оплачивать Qualcomm более длительную поддержку обновлений для устройств, не относящихся к флагманскому сегменту", — отмечали ранее представители команды.

Ранее писали о том, что дорогие флагманы разочаровали эксперта. С каждым годом статус "Pro" все больше отдаляется от того, что на самом деле нужно большинству пользователей.