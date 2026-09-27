Який китайський бренд випускає найкращі смартфони: Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo чи Vivo (фото)

Бренди Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo та Vivo змагаються за лідерство на світовому ринку. Однак у кожної компанії є цікаві моделі, які, зрештою, знаходять своїх шанувальників.

Видання bgr.com розглянуло кілька провідних китайських брендів і розповіло про їхні особливості на ринку мобільних пристроїв.

Huawei

Смартфон Huawei Фото: Huawei

Компанія Huawei була заснована у 1987 році як виробник телекомунікаційного обладнання. У наступні десятиліття вона стала одним із найбільших світових постачальників обладнання для стільникових мереж. У 2003 році компанія вийшла на споживчий ринок, випустивши свої перші телефони, а потім поступово розширила географію продажів, зокрема розпочавши поставки до США у 2010-х роках. Плани технологічного гіганта щодо глобальної експансії серйозно постраждали наприкінці того десятиліття: низка країн обмежила доступ компанії на свої ринки через побоювання щодо щедрих державних субсидій з боку влади КНР та підозри у зборі даних користувачів з метою шпигунства.

Видео дня

Головним наслідком цих обмежень і заборон стало те, що Huawei довелося розробляти власні апаратні та програмні платформи, не спираючись на співпрацю із західними правовласниками, такими як Qualcomm і Google. Якщо раніше смартфони Huawei працювали на базі Android і Windows, то тепер вони використовують власну операційну систему компанії — HarmonyOS. Як смартфони, так і комп’ютери стали оснащуватися не процесорами Intel або Snapdragon, а чіпами власної розробки Huawei — Kirin. Це був складний і тривалий перехідний період, проте компанії вдалося зберегти високу лояльність клієнтів у Китаї: більше того, у першій половині 2026 року Huawei випередила за обсягом поставок мобільних телефонів як місцевих конкурентів, так і Apple. Компанія, для якої якість збірки є головним пріоритетом, зробила ставку на складні пристрої, випустивши серію моделей-"розкладачок" і смартфонів-"книжок", а також представивши кілька версій інноваційного форм-фактора з потрійним складанням у лінійці Huawei Mate XT.

Honor

Смартфон Honor Фото: phonearena.com

Китайські технологічні конгломерати часто диверсифікують портфель брендів, щоб охопити різні сегменти аудиторії. Деякі бренди орієнтовані на геймерів, але багато хто робить акцент на оптимальному співвідношенні ціни та якості. Бренд Honor спочатку належав саме до цієї категорії: компанія Huawei запустила його у 2013 році. Honor швидко вийшла на закордонні ринки. У 2020 році бренд було передано консорціуму продавців і постачальників; цей крок було зроблено для захисту марки на тлі проблем із ланцюгами поставок.

На відміну від Huawei у період після 2019 року, технічне оснащення пристроїв Honor тепер включає не лише чіпи MediaTek, а й процесори Qualcomm, а як операційна система, як і раніше, використовується Android. Ставши незалежною від колишньої материнської компанії, Honor тепер пропонує такі моделі, як Play11, оснащену чіпсетом початкового рівня серії Snapdragon 4, вартість якої становить еквівалент 210 доларів. Також у лінійці представлені модель середнього класу Honor 600 та Honor Robot Phone — пристрій із камерою на вбудованому підвісі, що забезпечує чотири ступені свободи руху; ця модель створена спільно з виробником обладнання для кінозйомок Arri (ціна починається від 1500 доларів).

Oppo та Vivo

Смартфон Oppo Фото: Android Authority

Приблизно три з десяти телефонів, що продаються в Китаї, припадають на частку двох компаній, які мають спільне коріння: Oppo та Vivo. Обидві вони були засновані виробником побутової техніки BBK.

Компанія Oppo розпочала свою діяльність у 2004 році з випуску Blu-ray-програвачів, а в 2009 році переорієнтувалася на смартфони, повністю відокремившись від BBK. Рік по тому BBK заснувала компанію Vivo як виробника телефонів, що перебуває під її безпосереднім контролем. У 2023 році BBK припинила своє існування як публічна корпорація, і тепер Oppo та Vivo, судячи з усього, діють цілком незалежно одна від одної.

Oppo відома також як материнська компанія брендів Realme (орієнтованого на ринки Індії, Південної та Центральної Азії, Європи) та OnePlus. Ознакою занепаду OnePlus може слугувати передача прав на інтелектуальну власність: якщо раніше OnePlus протягом кількох років володіла ліцензією Hasselblad на технології передачі кольорів для камер своїх флагманів, то тепер ця ліцензія належить Oppo. Компанія активно просуває цей фотобренд, використовуючи його у своєму флагмані Find X9 Ultra, оснащеному телеоб’єктивом із 10-кратним збільшенням. У Vivo є дуже схожий флагман з акцентом на камеру — X300 Ultra, створений у рамках аналогічного партнерства з виробником оптики Zeiss.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi Фото: zdnet.com

З усіх великих гравців Xiaomi вийшла на ринок пізніше за інших. Проте компанія стрімко заявила про себе у 2011 році, випустивши Mi 1 — смартфон на базі Android вартістю близько 300 доларів. З того часу Xiaomi значно розширила асортимент, запустивши кілька суббрендів: бюджетний Redmi, орієнтований на Європу Poco та ігровий Black Shark (який, щоправда, проіснував недовго). Не можна не згадати й про те, що Xiaomi освоює нові сфери діяльності, зокрема побутову техніку, канцелярські товари, засоби особистої гігієни та навіть повноцінний електричний седан.

Незважаючи на те, що портфоліо компанії охоплює широкий спектр напрямків, Xiaomi, як і раніше, робить ставку на потужні флагманські моделі смартфонів, які привертають увагу покупців. Однойменна серія Xiaomi відрізняється характеристиками преміум-класу, збалансованими для будь-яких завдань, включаючи камери з оптикою Leica. При цьому Xiaomi 18 Fold має стати першим складаним смартфоном бренду у форм-факторі "книжки", покликаним скласти конкуренцію середньорозмірній моделі Galaxy Z Fold 8 від Samsung. Тим часом Redmi Note 17 Pro Max отримав вражаючий акумулятор ємністю 10 А·год при діагоналі екрану 6,83 дюйма. Завершує цю потужну лінійку Poco F9 Pro, оснащений новітнім флагманським чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 та технологіями поліпшення звуку від Bose.

Раніше ми писали про те, чому Motorola Signature 27 виявився гіршим за смартфони Pixel. У профільному співтоваристві Pixel на Reddit прямо запитали, чи готовий хтось обміняти свій Pixel на Signature 27. Відповіді були практично одностайними: "ні".