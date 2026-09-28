Какие смартфоны получат новый чип Dimensity 9600 Pro: один Oppo и две модели Vivo (фото)

Vivo X500 Pro и X500 Pro Max уже оснащены этим чипом, за ним быстро следует Oppo с его Find X10 Pro Max.

Dimensity 9600 Pro — это мощный 2-нм процессор от MediaTek, который обеспечивает высочайшую производительность, значительное повышение энергоэффективности и архитектуру рендеринга нейронной графики. Это первый чип для смартфонов, поддерживающий память LPDDR6 и хранилище UFS 5.0, а также значительные обновления возможностей искусственного интеллекта на устройстве, пишет gizmochina.com.

Vivo X500 Pro и X500 Pro Max уже оснащены этим чипом, за ним быстро следует Oppo с его Find X10 Pro Max. Журналисты подготовили список устройств на базе чипсета Dimensity 9600 Pro.

Vivo X500 Pro Max

Смартфон Vivo Х500 Pro Max Фото: Vivo

Дата запуска: 28 октября 2026 года

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Vivo X500 Pro был выпущен вместе с X500 Pro как более мощный "брат" с немного более высокой ценой. Мировой дебют игры запланирован на 28 октября.

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Что касается технических характеристик, X500 Pro Max оснащен большим 6,85-дюймовым экраном LTPO AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Тройная камера на задней панели включает ту же основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольную камеру на 50 МП, что и X500 Pro, но заменяет телеобъектив с перископом на 64 МП на 200-мегапиксельный, который должен обеспечивать большую детализацию при зум-снимках. Есть селфи-камера на 50 МП.

Vivo X500 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Vivo Х500 Pro

Смартфон Vivo Х500 Pro Фото: gsmarena.com

Дата запуска: 28 октября 2026 года

Vivo X500 Pro был запущен 21 сентября в Китае как первый телефон с чипом Dimensity 9600 Pro, а глобальный дебют намечен на 28 октября.

Помимо мощного чипсета, телефон оснащен мощным набором камер, созданных в сотрудничестве с Zeiss. Тройная задняя камера включает в себя основную камеру на 50 МП, перископический телеобъектив на 64 МП с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив на 50 МП. Селфи-камера также оснащена сенсором на 50 МП.

Vivo X500 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6510 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. Другие характеристики включают 6,36-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой 144 Гц, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0 и 5 основных обновлений ОС.

Oppo Find X10 Pro Max

Самртфон Oppo Find X10 Pro Max Фото: Oppo

Дата запуска: 22 сентября 2026 года (Китай)

На следующий день после запуска серии Vivo X500 компания Oppo представила в Китае Find X10 Pro, оснащенный тем же чипсетом Dimensity 9600 Pro. Компания анонсировала глобальный релиз, хотя конкретная дата запуска еще не объявлена.

Oppo Find X10 Pro Max оснащен мощной задней камерой с тремя камерами, каждая с огромным разрешением 200 МП. В его состав входят основная камера, перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный блок. Селфи-камера имеет разрешение 50 МП.

Китайский вариант оснащен аккумулятором емкостью 7150 мАч, а международная модель имеет емкость 8000 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Другие характеристики включают 6,78-дюймовый экран LTPO AMOLED с частотой 144 Гц, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, USB Type-C 3.2 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Ранее писали о том, что режим экстремальной зарядки убивает аккумуляторы смартфонов. И быстрая, и экстремальная зарядка нацелены на то, чтобы зарядить телефон за минимальное время, что приводит к повышению температуры устройства.