Режим экстремальной зарядки убивает аккумуляторы смартфонов: так ли это на деле (фото)

И быстрая, и экстремальная зарядка нацелены на то, чтобы зарядить телефон за минимальное время, что приводит к повышению температуры устройства.

Функция экстремальной зарядки в Google Pixel 11 преследует те же цели, что и быстрая зарядка, но вместо увеличения мощности, подаваемой на телефон, она приостанавливает фоновые процессы, чтобы сосредоточить все ресурсы на зарядке. Оба режима рассчитаны на быструю зарядку и сопровождаются повышением температуры устройства, пишет bgr.com.

Хотя быстрая зарядка может показаться вредной для аккумулятора из-за дополнительного нагрева, наносимый ущерб считается минимальным. Это объясняется тем, что и сам телефон, и интеллектуальный чип зарядного устройства способны регулировать процесс, поддерживая его в безопасных пределах. Долгосрочные исследования быстрой зарядки показывают, что разница в снижении емкости аккумулятора составляет всего около 1% или даже меньше.

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Действует ли режим экстремальной зарядки Google Pixel 11 аналогичным образом? По заявлению Google, в режиме экстремальной зарядки телефон "автоматически контролирует изменения температуры и поддерживает состояние аккумулятора в нормальных пределах". Однако теоретически этот режим может нанести вред; чтобы сделать обоснованный вывод, потребовались бы тщательные и масштабные долгосрочные испытания.

Google Pixel 11 вышел совсем недавно, в августе 2026 года. Заметное снижение емкости аккумулятора по сравнению с заявленными производителем показателями проявится лишь после сотен циклов зарядки. Например, Google утверждает, что после 1000 циклов зарядки емкость должна составлять около 80% от первоначальной; таким образом, если заряжать телефон с 0 до максимума ежедневно, этот процесс займет 1000 дней.

Google Pixel 11 Фото: androidauthority.com

Что еще может привести к износу аккумулятора Pixel 11

Вполне естественно желание сохранить смартфон Google стоимостью 900 долларов в идеальном состоянии. Если вы столкнулись с проблемой внезапной разрядки аккумулятора, знайте, что вы не одиноки. Согласно сообщениям пользователей (например, автора поста на Reddit под ником Albamen13), определенные версии прошивки роутеров или конфигурации Mesh-сетей (в частности, упоминаются Tenda Mesh3X, TP-Link Omada и Fritz!Box) могут приводить к тому, что Wi-Fi-модуль смартфона Pixel 11 будет постоянно выводить устройство из спящего режима. При "пробуждении" телефон перестает находиться в энергосберегающем состоянии, из-за чего наблюдается постепенный разряд аккумулятора, которого в норме быть не должно.

Pixel 11 — такой же смартфон, как и любой другой, поэтому владельцам по-прежнему следует учитывать типичные факторы, негативно влияющие на состояние батареи. К ним относятся: плохая оптимизация приложений, постоянно синхронизирующих данные в фоновом режиме; настройки дисплея, требующие повышенного энергопотребления; а также неправильные привычки при зарядке (например, разрядка устройства до 0% или зарядка на сильном морозе). Наконец, использование дешевых сторонних кабелей и адаптеров также может навредить литий-ионному аккумулятору: из-за некачественного теплоотвода или отсутствия надлежащей стабилизации напряжения может возникать нежелательный перегрев.

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