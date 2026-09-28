Режим екстремального заряджання вбиває акумулятори смартфонів: чи справді це так (фото)

І швидка, і екстремальна зарядка спрямовані на те, щоб зарядити телефон за найкоротший час, що призводить до підвищення температури пристрою.

Функція екстремальної зарядки в Google Pixel 11 має ті самі цілі, що й швидка зарядка, але замість збільшення потужності, що подається на телефон, вона призупиняє фонові процеси, щоб зосередити всі ресурси на зарядці. Обидва режими розраховані на швидку зарядку й супроводжуються підвищенням температури пристрою, пише bgr.com.

Хоча швидка зарядка може здатися шкідливою для акумулятора через додаткове нагрівання, завдана шкода вважається мінімальною. Це пояснюється тим, що і сам телефон, і інтелектуальний чіп зарядного пристрою здатні регулювати процес, підтримуючи його в безпечних межах. Довгострокові дослідження швидкої зарядки показують, що різниця у зниженні ємності акумулятора становить усього близько 1% або навіть менше.

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Чи діє режим екстремального заряджання Google Pixel 11 аналогічним чином? За заявою Google, у режимі екстремального заряджання телефон "автоматично контролює зміни температури та підтримує стан акумулятора в нормальних межах". Однак теоретично цей режим може завдати шкоди; щоб зробити обґрунтований висновок, знадобилися б ретельні та масштабні довгострокові випробування.

Google Pixel 11 вийшов зовсім недавно, у серпні 2026 року. Помітне зниження ємності акумулятора порівняно із заявленими виробником показниками проявиться лише після сотень циклів заряджання. Наприклад, Google стверджує, що після 1000 циклів заряджання ємність має становити близько 80% від початкової; отже, якщо заряджати телефон від 0 до максимуму щодня, цей процес триватиме 1000 днів.

Google Pixel 11 Фото: androidauthority.com

Що ще може спричинити зношення акумулятора Pixel 11

Цілком природним є бажання зберегти смартфон Google вартістю 900 доларів у ідеальному стані. Якщо ви зіткнулися з проблемою раптового розрядження акумулятора, знайте, що ви не самотні. Згідно з повідомленнями користувачів (наприклад, автора допису на Reddit під ніком Albamen13), певні версії прошивки маршрутизаторів або конфігурації Mesh-мереж (зокрема, згадуються Tenda Mesh3X, TP-Link Omada та Fritz!Box) можуть призводити до того, що Wi-Fi-модуль смартфона Pixel 11 постійно виводитиме пристрій із режиму сну. Під час "пробудження" телефон перестає перебувати в енергозберігаючому режимі, через що спостерігається поступовий розряд акумулятора, чого за нормальних умов не повинно відбуватися.

Pixel 11 — такий самий смартфон, як і будь-який інший, тому власникам, як і раніше, слід враховувати типові фактори, що негативно впливають на стан акумулятора. До них належать: погана оптимізація додатків, які постійно синхронізують дані у фоновому режимі; налаштування дисплея, що вимагають підвищеного енергоспоживання; а також неправильні звички під час заряджання (наприклад, розряджання пристрою до 0% або заряджання на сильному морозі). Нарешті, використання дешевих сторонніх кабелів та адаптерів також може зашкодити літій-іонному акумулятору: через неякісний відвід тепла або відсутність належної стабілізації напруги може виникати небажане перегрівання.

Раніше ми писали про те, який китайський бренд випускає найкращі смартфони. Бренди Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo та Vivo змагаються за лідерство на світовому ринку. Однак у кожної компанії є цікаві моделі, які, зрештою, знаходять своїх шанувальників.