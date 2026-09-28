Які смартфони отримають новий чип Dimensity 9600 Pro: один Oppo та дві моделі Vivo (фото)

Vivo X500 Pro та X500 Pro Max уже оснащені цим чіпом, а за ними швидко слідує Oppo зі своїм Find X10 Pro Max.

Dimensity 9600 Pro — це потужний 2-нм процесор від MediaTek, який забезпечує найвищу продуктивність, значне підвищення енергоефективності та архітектуру рендерингу нейронної графіки. Це перший чип для смартфонів, що підтримує пам'ять LPDDR6 і накопичувач UFS 5.0, а також значні оновлення можливостей штучного інтелекту на пристрої, пише gizmochina.com.

Vivo X500 Pro та X500 Pro Max уже оснащені цим чипом, а за ними швидко слідує Oppo зі своїм Find X10 Pro Max. Журналісти підготували перелік пристроїв на базі чипсета Dimensity 9600 Pro.

Vivo X500 Pro Max

Смартфон Vivo X500 Pro Max Фото: Vivo

Дата запуску: 28 жовтня 2026 року

Vivo X500 Pro вийшов у продаж разом із X500 Pro як його більш потужний "брат" із дещо вищою ціною. Світова прем’єра пристрою запланована на 28 жовтня.

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Що стосується технічних характеристик, X500 Pro Max оснащений великим 6,85-дюймовим екраном LTPO AMOLED із частотою оновлення 144 Гц. Потрійна камера на задній панелі включає ту саму основну камеру на 50 МП і надширококутну камеру на 50 МП, що й у X500 Pro, але замінює телеоб'єктив з перископом на 64 МП на 200-мегапіксельний, який має забезпечувати більшу деталізацію під час знімків із зумом. Є селфі-камера на 50 МП.

Vivo X500 Pro Max оснащений акумулятором ємністю 8000 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт та бездротової зарядки потужністю 40 Вт.

Vivo X500 Pro

Смартфон Vivo X500 Pro Фото: gsmarena.com

Дата запуску: 28 жовтня 2026 року

Vivo X500 Pro було представлено 21 вересня в Китаї як перший смартфон із чипом Dimensity 9600 Pro, а його глобальна прем'єра запланована на 28 жовтня.

Окрім потужного чіпсета, телефон оснащений потужним набором камер, розроблених у співпраці з Zeiss. Потрійна задня камера включає основну камеру на 50 МП, перископічний телеоб'єктив на 64 МП з 3,5-кратним оптичним зумом та надширококутний об'єктив на 50 МП. Камера для селфі також оснащена сенсором на 50 МП.

Vivo X500 Pro оснащений акумулятором ємністю 6510 мА·год і підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та зворотну бездротову зарядку потужністю 40 Вт. Серед інших характеристик — 6,36-дюймовий LTPO AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0 та 5 основних оновлень ОС.

Oppo Find X10 Pro Max

Смартфон Oppo Find X10 Pro Max Фото: Oppo

Дата запуску: 22 вересня 2026 року (Китай)

Наступного дня після випуску серії Vivo X500 компанія Oppo представила в Китаї Find X10 Pro, оснащений тим самим чипсетом Dimensity 9600 Pro. Компанія оголосила про глобальний випуск, хоча конкретна дата виходу ще не названа.

Oppo Find X10 Pro Max оснащений потужною задньою камерою з трьома об'єктивами, кожен із яких має надзвичайно високу роздільну здатність — 200 МП. До її складу входять основна камера, перископічний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та надширококутний модуль. Селфі-камера має роздільну здатність 50 МП.

Китайська версія оснащена акумулятором ємністю 7150 мА·год, а міжнародна модель має ємність 8000 мА·год. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, бездротову — 50 Вт та зворотну бездротову зарядку — 10 Вт. Серед інших характеристик — 6,78-дюймовий екран LTPO AMOLED із частотою оновлення 144 Гц, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, USB Type-C 3.2 та ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Раніше ми писали про те, що режим екстремальної зарядки шкодить акумуляторам смартфонів. І швидка, і екстремальна зарядка спрямовані на те, щоб зарядити телефон за мінімальний час, що призводить до підвищення температури пристрою.