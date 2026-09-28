Лучшие смартфоны от Vivo 2026 года: дорогие флагманы и надежные "середнячки" (фото)

Если вы планируете купить флагман в 2026 году и не хотите идти на компромисс в отношении качества изображения, флагман Vivo может стать интересным вариантом.

Вот несколько телефонов известного китайского бренда, которые подойдут в качестве альтернативы южнокорейским смартфонам, пишет gizmochina.com.

Vivo X300 Ultra

Смартфон Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Серия Vivo X500 уже запущена в Китае и, как ожидается, выйдет на мировые рынки к концу октября. Однако ожидается, что аппарат поступит в продажу не раньше марта или апреля 2027 года.

Смартфон имеет значительно более мощную и интересную настройку камеры, чем X500 Pro и X500 Pro Max, — основную камеру размером около 1 дюйма и разрешением 200 МП (1/1,12 дюйма Sony 901) по сравнению с сенсором 50 МП размером 1/1,28 дюйма (Sony LYTIA 910) на X500 Pro Max.

Сверхширокоугольная камера — еще одно важное отличие. Камера на X300 Ultra имеет тот же размер, что и основная камера на X500 Pro Max, тогда как последняя имеет гораздо меньший сенсор ISOCELL JN5 размером 1/2,75 дюйма.

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Vivo Х500 Pro Max

Смартфон Vivo Х500 Pro Max Фото: Vivo

Тем не менее, X500 Pro Max явно лидирует в одном аспекте: времени автономной работы. Он имеет аккумулятор емкостью 8000 мАч по сравнению с аккумулятором емкостью 6600 мАч на X300 Ultra. Итак, если вы хотите максимально продлить срок службы батареи, не отказываясь при этом от исправной системы камер, X500 Pro Max все равно может быть хорошим вариантом.

Vivo Х500 Pro

Смартфон Vivo Х500 Pro Фото: gsmarena.com

И Vivo X300 Ultra, и X500 Pro Max имеют размер более 6,8 дюйма. Если вам нужно что-то более компактное, X500 Pro может стать хорошим вариантом с его дисплеем 6,36 дюйма, в то время как базовая модель имеет размер 6,59 дюйма.

X500 Pro также имеет Dimensity 9600 Pro вместо модифицированного Dimensity 9500, который есть в базовой модели. Кроме того, модель Pro имеет более новый основной датчик Sony LYT-910 вместо LYTIA 828, хотя оба имеют одинаковый размер датчика.

Нет особых причин выбирать стандартный X500 вместо моделей Pro или Pro Max или прошлогодней Ultra, кроме выдающегося дизайна.

Vivo Т5 Pro и Vivo Т5

Смартфон Vivo Т5 Pro Фото: Vivo

Смартфоны Vivo T5 и T5 Pro представлены в различных цветовых вариантах. И конечно, не все ищут флагман. Для покупателей среднего класса серия Vivo T5 выглядит хорошим вариантом. Обе модели оснащены 6,83-дюймовыми дисплеями с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Они поставляются с Android 16 и OriginOS 6, а также обещают три основных обновления ОС.

Базовая модель оснащена Dimensity 7500 Turbo, а T5 Pro — до Snapdragon 7s Gen 4. 7s Gen 4 на бумаге предлагает немного лучшую производительность, но разница невелика.

Что касается камер, то и T5, и T5 Pro оснащены основным датчиком Sony IMX882 с разрешением 1/1,95 дюйма и разрешением 50 МП, что довольно стандартно для этого сегмента. Интересно, однако, что в модели Pro отсутствует сверхширокоугольная камера на 8 МП, которая есть в базовой модели.

Pro компенсирует это в аккумуляторе: аккумулятор емкостью 9020 мАч и быстрая зарядка 90 Вт по сравнению с аккумулятором емкостью 7050 мАч и зарядкой 44 Вт на стандартном T5.

Несмотря на то, что цены продолжают расти, эти две модели по-прежнему должны быть намного более доступными, чем флагманы, предлагая при этом достаточную производительность и возможности камеры для повседневного использования.

Ранее писали о том, какие смартфоны получат новый чип Dimensity 9600 Pro. Vivo X500 Pro и X500 Pro Max уже оснащены этим чипом, за ним быстро следует Oppo с его Find X10 Pro Max.