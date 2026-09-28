Найкращі смартфони від Vivo 2026 року: дорогі флагмани та надійні "середнячки" (фото)

Якщо ви плануєте придбати флагман у 2026 році й не хочете йти на компроміс щодо якості зображення, флагман Vivo може стати цікавим варіантом.

Ось кілька моделей телефонів відомого китайського бренду, які стануть гідною альтернативою південнокорейським смартфонам, пише gizmochina.com.

Vivo X300 Ultra

Смартфон Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Серія Vivo X500 вже представлена в Китаї і, як очікується, з’явиться на світових ринках до кінця жовтня. Однак передбачається, що пристрій надійде у продаж не раніше березня або квітня 2027 року.

Смартфон має значно потужнішу та цікавішу конфігурацію камери, ніж X500 Pro та X500 Pro Max, — основну камеру розміром близько 1 дюйма та роздільною здатністю 200 МП (1/1,12 дюйма, Sony 901) порівняно з сенсором 50 МП розміром 1/1,28 дюйма (Sony LYTIA 910) на X500 Pro Max.

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Надширококутна камера — ще одна важлива відмінність. Камера на X300 Ultra має той самий розмір, що й основна камера на X500 Pro Max, тоді як остання має набагато менший сенсор ISOCELL JN5 розміром 1/2,75 дюйма.

Vivo X500 Pro Max

Смартфон Vivo X500 Pro Max Фото: Vivo

Проте X500 Pro Max явно лідирує в одному аспекті: тривалості автономної роботи. Він має акумулятор ємністю 8000 мА·год, тоді як X300 Ultra — 6600 мА·год. Отже, якщо ви хочете максимально продовжити термін служби акумулятора, не відмовляючись при цьому від якісної системи камер, X500 Pro Max все одно може бути хорошим варіантом.

Vivo X500 Pro

Смартфон Vivo X500 Pro Фото: gsmarena.com

І Vivo X300 Ultra, і X500 Pro Max мають розмір понад 6,8 дюйма. Якщо вам потрібно щось компактніше, X500 Pro може стати хорошим варіантом із його дисплеєм розміром 6,36 дюйма, тоді як базова модель має розмір 6,59 дюйма.

X500 Pro також оснащений процесором Dimensity 9600 Pro замість модифікованого Dimensity 9500, який встановлено в базовій моделі. Крім того, модель Pro оснащена новішим основним датчиком Sony LYT-910 замість LYTIA 828, хоча обидва мають однаковий розмір датчика.

Немає особливих причин обирати стандартний X500 замість моделей Pro чи Pro Max або торішньої Ultra, окрім видатного дизайну.

Vivo T5 Pro та Vivo T5

Смартфон Vivo T5 Pro Фото: Vivo

Смартфони Vivo T5 і T5 Pro представлені в різних кольорових варіантах. І, звісно, не всі шукають флагман. Для покупців середнього класу серія Vivo T5 видається гарним варіантом. Обидві моделі оснащені 6,83-дюймовими дисплеями з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц. Вони постачаються з Android 16 та OriginOS 6, а також обіцяють три основні оновлення ОС.

Базова модель оснащена процесором Dimensity 7500 Turbo, а T5 Pro — процесором Snapdragon 7s Gen 4. На папері 7s Gen 4 забезпечує дещо вищу продуктивність, але різниця незначна.

Що стосується камер, то і T5, і T5 Pro оснащені основним сенсором Sony IMX882 з розміром матриці 1/1,95 дюйма та роздільною здатністю 50 МП, що є досить стандартним для цього сегмента. Цікаво, однак, що в моделі Pro відсутня надширококутна камера на 8 МП, яка є в базовій моделі.

Pro компенсує це за рахунок акумулятора: акумулятор ємністю 9020 мА·год і швидка зарядка 90 Вт порівняно з акумулятором ємністю 7050 мА·год і зарядкою 44 Вт на стандартному T5.

Незважаючи на те, що ціни продовжують зростати, ці дві моделі, як і раніше, мають бути набагато доступнішими за флагмани, пропонуючи при цьому достатню продуктивність та можливості камери для повсякденного використання.

Раніше ми писали про те, які смартфони отримають новий чіп Dimensity 9600 Pro. Vivo X500 Pro та X500 Pro Max вже оснащені цим чіпом, а за ними швидко слідує Oppo зі своїм Find X10 Pro Max.